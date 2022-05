Bruselas enfría el futuro del MidCat y pide más conexión eléctrica con Francia. 

La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, cree que el nivel de interconexiones entre la península ibérica y el resto de la Unión Europea (UE) "no es suficiente" y se inclinó por que España dé prioridad a los enlaces de electricidad con Francia frente a gasoductos como el MidCat. "La península ibérica, España y Portugal, no están suficientemente interconectadas. Para la siguiente temporada de frío quizás, y digo quizás, ese proyecto de gasoducto podría llegar demasiado tarde. Dicho de otra manera, va bastante lento", dijo Simson en una comparecencia ante el Parlamento Europeo que recoge la agencia Efe.

La máxima responsable comunitaria de Energía agregó que la Comisión quiere dar "dar prioridad a las renovables, en la media de lo posible, cuando se pueda cambiar el gas por las renovables (...) porque eso ayuda a eliminar esas importaciones". "Lo que tenemos que hacer ahora es coordinar los envíos de buques entre las terminales" y "compartir el gas verde en Europa" y, si podemos producir electricidad nosotros sin gas natural, sin ninguna duda tendríamos que hacerlo", añadió la política estonia.

La península ibérica no llega al 3% de interconexiones eléctricas con la frontera francesa, aunque debería de haber superado ya el 10%. París no ha impulsado el desarrollo de esas infraestructuras, pero Francia asegura ahora que tiene un enfoque más constructivo. Simson recordó que la Comisión propondrá "acciones concretas" cuando en dos semanas detalle su hoja de ruta para que la UE se aleje rápidamente del gas ruso, e insistió en que "en ese marco, daría prioridad a las interconexiones eléctricas".

La comisaria no se cerró a volver a cofinanciar con fondos europeos el gasoducto MidCat entre la península y Francia por Cataluña, proyecto que hasta 2020 Bruselas consideró un Proyecto de Interés Común y que actualmente ya no está en esa lista, ante el aparente desinterés tanto de Francia como España. Apuntó que se sigue analizando si se necesitan más inversiones, pero recordó que "hay muchísimas terminales energéticas que se están construyendo ya" y que "entrarán en mercado en los próximos dos años", además de "proyectos de gasoductos que ya se están construyendo".

La crisis del gas acuciada por la invasión de Rusia sobre Ucrania ha vuelto a generar interés en torno a esa infraestructura, sobre la que Simson no manifestó entusiasmo. Menos elusiva, en cambio, se mostró respecto a futuras inversiones para que España pueda enviar en el futuro hidrógeno verde al resto de la UE, que Bruselas sí cree que "se podría financiar parcialmente con fondos comunitarios", dijo, pero recordó que esas tuberías no podrán estar diseñadas sólo para gas.