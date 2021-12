Bruselas sitúa por debajo del 9% el tipo efectivo de IVA que se paga en España

Apurado por el desplome de los ingresos públicos y obligado por las circunstancias el Gobierno de Mariano Rajoy elevó en el año 2012 el tipo general del IVA que grava la adquisición de servicios y bienes de consumo del 16% al 21%. España pasó entonces de tener uno de los tipos más bajos de toda la UE a situarse en el rango medio-alto del ránking europeo de la imposición sobre el consumo. La recaudación obtenida con la maniobra no respondió sin embargo a las expectativas del Gobierno y aún hoy con la recaudación fiscal pulverizando todas las plusmarcas históricas los ingresos por IVA apenas si han conseguido recuperar algo más de la mitad del terreno perdido respecto a los años de vino y rosas anteriores a la Gran Crisis Financiera...cuando el tipo general del IVA aún era del 16%.

La Comisión Europea hace años que diagnosticó el problema y lo reitera año tras año en los informes que realiza sobre la política económica doméstica, y en los que incide en el pernicioso efecto que sobre la recaudación tiene la operativa de los tipos reducido (10%) y superreducido (4%) del impuesto por los que se escapan no cientos, ni miles, sino decenas de miles de millones de euros, en cuantía suficiente como para cerrar esa molesta brecha fiscal con Europa en la que tanto inciden tanto la parte socialista como la de Unidas Podemos del Gobierno y que el Ejecutivo quiere cerrar a golpe de subidas en otros impuestos, como los que gravan la actividad empresarial o la riqueza de los grandes patrimonios.

Un reciente informe de la Comisión ha puesto cifras al fenómeno y ha concluido que el tipo efectivo de IVA que se paga en España no llega ni al 9% (8,8%), lo que lo sitúa como el más bajo de los 27 países de la Unión Europea. Francia y Chipre, con un tipo efectivo del 9,7% e Italia, con un tipo efectivo del 9,9% son los que más se le acercan. ¿Cómo es posible que el tipo efectivo que paguemos los españoles sea tan bajo si el tipo general del IVA es del 21%? Pues por el largo listado de productos sin parangón en otros países de la Unión incluidos en el radio de acción del tipo superreducido del 4%, sólo aplicable a productos de primera necesidad; y del reducido del 10%, que Bruselas habilita para establecer incentivos puntuales a determinados ámbitos de importancia estratégica para el país.

El informe realizado sobre el particular por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) concluyó que España perdía cerca de 18.000 millones de euros de recaudación por el efecto de los tipos reducidos, algo más de 5.300 millones por el superreducido del 4% y alrededor de 12.500 millones por el reducido del 10%. Datos como estos son los que han llevado a Bruselas a denunciar el uso abusivo que España hace de los tipos reducidos de IVA sobre todo cuando acredita unos ingresos fiscales insuficientes respecto a la media europea. Las llamadas de atención de Europa no han tenido efecto hasta la fecha y la realidad es que la reivindicación de tipos reducidos de IVA continúa siendo una constante en la política española, que ha vivido sus últimos episodios - más allá de la rebaja del IVA de la electricidad al 10% forzada por la espiral alcista del recibo de la luz - con el lío por la no rebaja del IVA de las peluquerías, la llamada 'tasa rosa' para llevar al tipo superreducido los productos de higiene femenina o la reivindicación de tipos reducidos para los servicios veterinarios.

Esa brecha fiscal con Europa en el tipo efectivo de IVA con el que se grava el consumo es un lastre recaudatorio importante. Si España tuviera un tipo efectivo del 9,7% como sucede en Francia obtendría en torno a 8.000 millones de euros más de recaudación; si aplicara el del 10,6% que hay en Alemania la mejora recaudatoria se iría a los 16.000 millones. El margen de mejora recaudatoria parece elevadísimo.

Uno de los más eficientes recaudando

A las arcas del Estado español la recaudación potencial por IVA se le escapa más por los cauces que se prevén en la norma que por las tramas de fraude fiscal. Al menos ésa es la conclusión que se extre del informe anual sobre la brecha fiscal en el IVA que elabora la Comisión Europea y que sitúa a España como uno de los países más eficientes a la hora de recaudar este impuesto, del que se le estarían escapando 5.840 millones de euros, un 6,9% de la recaudación total. La media en Europa del 10,3% y España acredita la tasa más baja de los grandes países de la Unión.

Según las autoridades tributarias españolas, esa brecha es aún menor hasta el punto de prácticamente no existir. Bruselas ha aceptado a instancias de la Agencia Tributaria española la configuración de un escenario alternativo al que plantea su metodología, enriqueciendo la información con una serie de ajustes que son relevantes a la hora de realizar el cálculo del IVA en lo que se refiere a la inversión en vivienda y al modo en que se contabilizan los ingresos por IVA. El resultado de la brecha fiscal en el IVA una vez aplicados estos ajustes resulta en que sería del 0,1%, prácticamente inexistente.