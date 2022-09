Bruselas evita apoyar el MidCat y deja la decisión en manos de España y Francia. 

Esta mañana Ribera renunciaba a descartar el proyecto Midcat después de que Macron se hubiese pronunciado en contra del proyecto este lunes. La ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico había apuntado que se trataba de un asunto de impacto comunitario y por ello no debía descartarse después de que un solo país hubiese manifestado su negativa. Ribera confiaba en que este tema fuese debatido por los ministros de Energía de los países miembro en el Consejo de este viernes; sin embargo, la Comisión Europea ha vertido un jarro de agua fría sobre las esperanzas de la ministra. El portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Tim McPhie, ha señalado que el futuro del Midcat depende de las discusiones de los países "involucrados".

"Lo que puedo decir, muy simplemente, sobre esto es que cualquier proyecto de infraestructura transfronteriza adicional que conecte la península ibérica con el resto de Europa debe ser analizado por los Estados miembros involucrados y el promotor", ha afirmado. "En este momento no puedo dar una posición sobre un proyecto específico. Es necesario que los Estados miembros y el promotor del proyecto avance sobre la viabilidad del proyecto y es en ese momento en el que podemos dar una posición", repitió. Así ha reaccionado Bruselas un día después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, insistiese en el rechazo de su país al proyecto que conectaría España y Francia con un gasoducto que atravesaría los Pirineos, aumentando el nivel de interconexión de la península ibérica con el resto del continente.

En concreto, Macron dijo que no comprende "el problema a corto plazo que se intenta resolver" con la construcción del MidCat y argumentó que las otras dos tuberías que unen actualmente los dos países, por el País Vasco y Navarra, están "infrautilizados" porque desde febrero se están usando al 53%. Así, el portavoz de Energía de la Comisión Europea recordó que el MidCat no consta en la lista de proyectos de interés común (PIC) de la UE porque las autoridades francesas y españolas decidieron dejarlo "en pausa" a la espera de "nuevas evaluaciones" tras constatar que el proyecto no estaba "maduro".

También subrayó que, de acuerdo con la nueva legislación en materia de infraestructuras energéticas aprobadas recientemente, no se pueden financiar con recursos europeos aquellos proyectos basados en combustibles fósiles como el gas. Esto excluiría de la posibilidad de recibir fondos europeos un potencial proyecto que recupere la idea del MidCat y sirva únicamente para transportar gas. "Lo que potencialmente podría financiarse son proyectos de infraestructuras de hidrógeno. Podría tener estatus de PIC bajo como corredores prioritarios de hidrógeno. Pero ni es ni ha sido un PIC", dijo.

A nivel general, el portavoz de Energía de la Comisión Europea insistió en que toda nueva inversión que conecte las terminales de gas natural licuado (GNL) de la península ibérica con la red gasística europea a través de infraestructuras "preparadas para el hidrógeno" podría "contribuir a diversificar más el aprovisionamiento de gas en el mercado interno" y "ayudaría en el potencial futuro de hidrógeno verde" de España y Portugal y el norte de África. Pero, de nuevo, reiteró que el proyecto que desea España "no está en el punto en que (la Comisión Europea) pueda evaluar si puede recibir fondos".

Ribera espera que la respuesta conjunta se plantee como un menú con varias opciones a través del que los países puedan amoldarse a la opción más afín a su contexto y situación actual, ya que considera que una respuesta uniforme para los diferentes países no tendría un buen resultado. Por ello, no considera que el tope al gas fuese a funcionar en todos los países, puesto que ha favorecido a Portugal y España debido a que estos cuentan con un porcentaje significativo de fuentes de energía renovables. En cambio, en el caso de depender del gas para la fabricación de energía, el tope al gas no tendría el mismo resultado. Aunque sí estima que es probable que el resultado de la reunión del viernes sea fijar una limitación en el consumo de gas ruso, como ya hizo el G7 a la compra de petróleo con el mismo origen.