Bruselas evita pronunciarse sobre las elecciones del 28-M y el adelanto electoral

La Comisión Europea se ha visto salpicada indirectamente por la crisis política en España y tendrá que lidiar con una presidencia de turno que puede inaugurar Pedro Sánchez (PSOE) y concluir Núñez Feijoo (PP). Algo no muy habitual en los cánones comunitarios. De momento, en Bruselas prefieren no pronunciarse. En concreto prefieren no pronunciarse sobre la difícil coyuntura del país.

"Normalmente no hacemos comentarios sobre elecciones nacionales", ha afirmado a EFE una portavoz del Ejecutivo comunitario, que no entró a evaluar el impacto que el adelanto electoral podría tener sobre la presidencia de turno del Consejo de la UE que España asumirá el 1 de julio.

Unos minutos antes, Sánchez anunciaba en una declaración institucional la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para disolver las Cortes Generales y la convocatoria el 23 de julio de unas elecciones generales anticipadas.

El jefe del Ejecutivo ha dicho que tras el resultado del 28M hay razones que aconsejan someter a la voluntad de los españoles las políticas que se deben aplicar y ver las fuerzas políticas que deben liderar esta fase.