Bruselas plantea nuevos préstamos a los Estados para atajar la crisis energética

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha abogado este martes por implementar a nivel europeo un instrumento similar al mecanismo SURE que se puso en marcha para mitigar el golpe de la pandemia en el desempleo y que se basa en préstamos a los Estados miembro para, en este caso, mitigar la crisis de la energía.

"Lo que hicimos con el mecanismo SURE durante la pandemia fue una propuesta interesante. Se basa en préstamos y creo que podría ser realista", ha indicado Gentiloni a su entrada al Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) en Luxemburgo.

Si bien Gentiloni ha aclarado que no es un tema de discusión de la reunión en curso, ha incidido en que la intención es aumentar la "solidaridad" y "evitar el riesgo de fragmentación", pero no "criticar a uno u otro Estado miembro", ha señalado respecto a la anuncio de Alemania de un plan de apoyo de 200.000 millones de euros, que ha levantado reservas entre otros Estados miembro como Francia.

"No estamos culpando a los países, no estamos discutiendo el hecho de que cada país o Estado miembro, inevitablemente, estén apoyando sus economías", ha subrayado el comisario de Economía. El mecanismo SURE fue uno de los instrumentos que se puso en marcha para mitigar el golpe de la pandemia y establece un máximo de 100.000 millones de euros en préstamos a los Estados miembro para financiar los planes.

Estos fondos se financian con emisiones de deuda de la Unión Europea en el mercado y los Estados miembros contribuyen al instrumento aportando avales a las emisiones de la Unión Europea. Por su parte, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha indicado que la conversación entre los titulares de Economía de la UE se centrará en el Repower EU y ha manifestado su intención de "alcanzar un acuerdo sobre los elementos destacados" y las "fuentes de financiación" del programa.

Valdis Dombrovskis: "Necesitamos una respuesta coordinada"

"Necesitamos una respuesta coordinada", ha añadido Dombrovskis tras ser preguntado por la prensa sobre un instrumento para mutualizar la deuda a nivel europeo. El comisario de Economía ha incidido en que los países deben poner en marcha medidas "temporales" y "focalizadas" para mitigar el golpe del alza de precios por la guerra de Ucrania y ha insistido en la idea de "evitar la fragmentación" así como de "aumentar los niveles de solidaridad" para lo cual se hace necesario "poner en marcha más instrumentos comunes".

El ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, ha subrayado por su parte la necesidad de hacer un esfuerzo a nivel europeo para impulsar las compras conjuntas de gas o reformar el funcionamiento del mercado eléctrico "pero nuestro paquete no es desproporcionado si lo comparas con el tamaño y la vulnerabilidad de la economía alemana".