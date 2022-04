Bruselas prepara más sanciones para el Kremlin, sin incluir al sector energético. 

La Unión Europea (UE) busca golpear todavía más a la economía rusa y asegura que trabaja en "nuevos paquetes de sanciones" contra Rusia, aunque no relativas a la energía, aseguró este sábado el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, que explicó que los Veintisiete también buscan la forma de limitar la posibilidad de eludir las penalizaciones. "Estamos trabajando en otros paquetes de sanciones, que de momento no incluyen el sector energético, y sobre todo estamos trabajando para intentar limitar la posibilidad de eludir estas sanciones", dijo Gentiloni hoy en Milán (norte de Italia) durante la celebración del Foro económico Ambrosetti.

Gentiloni explicó que Bruselas y Washington han creado un grupo para "trabajar sobre los activos de los oligarcas, sobre la conversión de los rublos, para evitar que estas sanciones, ya muy importantes, sean eludidas. Hace unos días, Estados Unidos puso sobre la mesa otros paquetes que apuntan a las tecnologías y las cadenas de suministro vinculadas a la industria militar rusa, y este es un camino que puede seguir la UE". Sobre la influencia de la guerra en la economía europea, Gentiloni dijo que será limitada: "Sin duda tendremos una desaceleración del crecimiento, un impacto de esta nueva crisis, pero no estamos en absoluto destinados a una senda de crecimiento negativo o de recesión".

"Tenemos una previsión para Europa del 4%, para Italia del 4,2%, son las previsiones de enero. El 16 de mayo presentaré las nuevas previsiones europeas. Habrá una ralentización del crecimiento, ciertamente ese 4% actual en Europa es optimista y no lo alcanzaremos", explicó. "No creo -añadió- que esto signifique una perspectiva de desaceleración que llegue a la recesión, porque con el crecimiento que hemos logrado en 2021 podemos ser moderadamente optimistas de mantener un nivel de crecimiento sostenible más bajo en 2022". Sin embargo, la patronal italiana Confindustria estimó hoy que el Producto Interior Bruto (PIB) del país se recortará el año próximo hasta el 1,9%

Al ser preguntado sobre un cambio en las normas del Pacto de Estabilidad, Gentiloni consideró que "ante la desaceleración de la economía, volver a las normas rígidas sería contraproducente" por lo que "se debe mantener el compromiso de presentar las propuestas de reforma antes de las vacaciones de verano". "El hecho de que las previsiones de hace dos meses sobre una evolución económica que nos devolvería a la senda del crecimiento, no sólo para alcanzar los niveles anteriores a la pandemia sino para ir mucho más allá, estén ahora rodeadas de una considerable incertidumbre hace más importante el debate sobre la reforma del Pacto de Estabilidad", concluyó.

La medida va en línea con la petición del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, quien reclamó este sábado un endurecimiento de las sanciones comerciales contra Rusia, que a su juicio no resultan efectivas, y pidió ayuda para atender la llegada de refugiados de Ucrania. En una rueda de prensa conjunta con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, Morawiecki afirmó que, en su opinión, las sanciones que ya están en vigor "han dejado de funcionar, prueba de lo cual es el tipo de cambio del rublo, que ha recuperado el nivel anterior a la agresión contra Ucrania".

Desde el punto fronterizo de Otwock (este), donde llegan cada día miles de refugiados, el jefe del Ejecutivo polaco agradeció su apoyo a Metsola, de visita oficial en Polonia tras completar un viaje a Kiev. "Además de las sanciones también necesitamos dinero real, nuevos fondos europeos, para poder ayudar a las personas (que están) aquí y darles la posibilidad de tener una vida normal", declaró el líder polaco.

Tras recordar que la guerra ha desplazado a unos cuatro millones de personas fuera de Ucrania, de los cuales casi dos y medio han llegado a Polonia, Morawiecki afirmó que "algunos líderes europeos ya están hablando de volver a la normalidad, porque están siendo presionados por las grandes empresas". No obstante, aseguró, "no habrá vuelta a la normalidad si Ucrania no mantiene su soberanía". Según Morawiecki, el presidente ruso, Vladímir Putin, "ha prendido fuego a toda Ucrania y Europa todavía se pregunta si será suficiente con un extintor de incendios", pero "si Europa se muestra débil será humillada, quedará indefensa", concluyó.

El Gobierno polaco anunció recientemente un plan para "desrusificar" su economía y las importaciones de energía y Morawiecki avanzó el miércoles que Polonia haría "todo lo posible" para poner fin a las importaciones de carbón de Rusia en mayo y dejar de comprar petróleo ruso antes de fin de año. Además de exigir a la Unión Europea (UE) que introduzca un impuesto a los hidrocarburos rusos, el primer ministro polaco pidió hace pocos días que, en vez de congelar los bienes de oligarcas rusos, se confisquen sus propiedades y se emplee ese dinero "para ayudar en la reconstrucción de Ucrania.