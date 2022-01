Bruselas urge a España a presentar su programa para el fondo de Cohesión

La Comisión Europea ha instado este jueves a los Estados miembros que todavía no han presentado sus programas para acceder a los fondos de cohesión previstos para el periodo 2021-2027 a que lo hagan. El llamamiento está dirigido a una docena de países, entre ellos, España. "Me gustaría urgir a los países que todavía no lo han hecho a presentar sus programas tan pronto como sea posible", ha apuntado la comisaria de cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, en un debate durante la sesión plenaria del Comité de las Regiones de la UE (CdR).

"En 2023 debemos completar el programa de cohesión 2014-2020 y en los próximos meses debemos lanzar el plan de inversión 2021-2027", ha contextualizado el presidente del CdR, Apostolos Tzitzikostas, que ha apremiado a coordinar esta financiación con la de los fondos de recuperación. La Comisión ha recibido formalmente los programas de cohesión de 13 países, Austria, Francia, Italia y Alemania entre ellos. Pese a ello, sólo el griego ha sido aprobado por lo que el Ejecutivo comunitario anima a los Veintisiete a presentar su programa de políticas de cohesión para poder acceder a estos fondos.

En el caso de España están previstos 35.000 millones de euros de la partida de cohesión para el periodo 2021-2027, pero los contactos siguen en marcha porque ni el Gobierno central ni los autonómicos han presentado aún sus propuestas, según han explicado fuentes comunitarias a Europa Press. Ferreira ha apuntado que la Comisión está trabajando con los Estados miembros para preparar los próximos programas de cohesión y ha asegurado que el 23% de los mismos relacionados con empleo y crecimiento para 2022 han sido presentados.

Ferreira ha recordado que el programa de cohesión anterior, 2014-2020, ha progresado bien pese a las circunstancias de la pandemia y que Europa desembolsó, bajo el paraguas de este programa, 253.000 millones de euros, el 62% de los fondos del plan, cifras que incluyen los fondos React EU. "Reconocemos que se necesitarán esfuerzos extraordinarios en 2022 y 2023, para invertir el 38% de los programas que restan del periodo 2014- 2020", ha apuntado la comisaria de cohesión. "Los retrasos son comprensibles con la crisis de 2020, pero ahora es el momento. Todos los programas deben ser adoptados este año en 2022. La asignación de 2021 se dividirá a lo largo de los próximos años y la asignación para 2022 se perderá si no se usa", ha evidenciado la comisaria de cohesión.