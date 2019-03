Buffet pasa 8 horas a la semana jugando al juego en el que es mejor que Bill Gates

El presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, es conocido por pasar hasta el 80 por ciento de su día dedicándolo a la lectura. Cuando no está aprendiendo o trabajando, es probable que el multimillonario esté jugando al bridge. "Juego mucho", le dijo Buffett a Thomas Heath del Washington Post en una entrevista de 2017 . "Al menos cuatro sesiones por semana, aproximadamente dos horas por sesión". Eso es un mínimo de ocho horas por semana.

Con el tiempo, ha perfeccionado la habilidad hasta el punto en que normalmente puede vencer a su buen amigo Bill Gates, que también es un fanático del juego de cartas . "Probablemente juego 100 veces más a menudo que Bill, por lo que probablemente sea el único juego en el mundo en el que tendría una pequeña ventaja con él", dijo Buffett a Becky Quick, de CNBC, en una entrevista exclusiva en “Squawk Box” el lunes. “Muy poca ventaja”, añadió.

Buffett, de 88 años y con buena salud como siempre , le gusta cómo este juego de cartas le mantiene activo. "Puedes jugar una mano cada seis o siete minutos todos los días durante el resto de tu vida, y nunca verás la misma mano", le dijo a Heath. "Es un juego que puedes disfrutar cuando tengas 90 años y estás experimentando un desafío intelectual diferente cada siete minutos".

No es demasiado sorprendente que los multimillonarios Buffett y Gates dediquen tiempo a un juego que les obliga a pensar. El autor Steve Siebold, que ha estudiado a más de 1.000 personas ricas, observó que en general preferirían ser dedicar su ocio a juegos que les ayudaran a ser mejores intelectualmente que a simples juegos de entretenimiento . "A los ricos les gusta el entretenimiento, pero les encanta aprender, y pasan toda su vida absorbiendo información y usándola para enriquecerse cada día”, escribe en su libro "How Rich People Think".

Los juegos de cartas ayudan a los multimillonarios a mantener su mente activa y en buena forma por más tiempo : aquellos que realizan actividades mentalmente estimulantes experimentan una disminución de la memoria más lenta que los que no lo hacen, según encuentra una investigación publicada en el Journal of American Academy of Neurology . Y el bridge puede ser la actividad más estimulante mentalmente, según Buffett: “Es el mejor ejercicio que existe para el cerebro”, le dijo a Heath.