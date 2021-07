Cada vez más españoles sufren a la hora de pagar sus casas o comprar un filete.

Este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los resultados definitivos de su encuesta anual de "condiciones de vida". Una de las principales conclusiones que extrae el organismo es que el número de españoles que tiene problemas en el pago de sus viviendas o en la compra de alimentos básicos, como carne y pescado, ha aumentado.

La institución afirma que "el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó al 26,4%, desde el 25,3% de 2019". Sin embargo, hay otro dato que resalta: el 7,0% de la población se encontraba en situación de carencia material severa, frente al 4,7% del año anterior.

Se considera que una persona está en situación de carencia material severa si vive en un hogar que declara tener 'carencia' en al menos cuatro elementos de los nueve de la siguiente lista: no poder ir de vacaciones al menos una semana al año, no permitirse comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días, no poder mantener la vivienda con una temperatura adecuada, no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, no permitirse la compra de un automóvil y, por último, no permitirse disponer de un teléfono, una televisión y una lavadora.

De los nueve conceptos que determinan la inclusión de la población en situación de carencia material, los que más empeoraron en 2020 fueron los retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en los últimos 12 meses -que han pasado de un 8,3% en 2019 a un 13,5%-, la dificultad para mantener la vivienda con una temperatura adecuada -que ha pasado del 7,6% al 10,9%,- y no permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, que ha pasado del 3,8% al 5,4%.

Canarias -con un 15,6%-, Andalucía -con un 14,8%-, y Extremadura -con un 12,7%-, fueron las comunidades autónomas con mayores porcentajes de personas que llegaban a fin de mes con "mucha dificultad" en 2020. Las que presentaron los menores porcentajes fueron Aragón -con un 5,5%-, País Vasco -con un 5,6%-, y la Comunidad Foral de Navarra, con casi un 6%.