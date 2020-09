Cómo evitar pagar la nueva comisión de Caixabank: ahorra hasta 240 euros 

En los últimos días, Caixabank ha sido una de las entidades que se ha atraído todos los focos, en terreno financiero, tras salir a la luz las negociaciones de la fusión con Bankia. Así, en las próximas semanas, serán muchas las novedades que tengan ambos bancos y a las que tendrán que estar atentos sus clientes.

Por ejemplo, ya hablamos que los clientes de Bankia podrían pagar más comisiones tras la unión con la entidad catalana si no están vinculados. Pero, en el otro lado, en el de Caixabank, también tendrán que ver cómo aumentan sus gastos a partir de octubre... y que nada tiene que ver con la fusión.

Y es que el precio de la comisión de mantenimiento ascenderá a 240 euros anuales (60 euros trimestrales) a partir de octubre. La tarjeta de débito tiene un coste de 36 euros al año en la entidad catalana. La medida -que anunciada durante el primer trimestre del año, pero que no se hace efectiva hasta ahora por la crisis- sigue la estela de otros que ya endurecieron sus condiciones como Banco Sabadell, BBVA o Bankia.

Cómo evitar pagar los 240 € de Caixabank

Tal y como explica la OCU, para no pagar las comisiones a partir del 1 de octubre de 2020, los clientes de Caixabank con nómina domiciliada deberán, además, tener sus ingresos domiciliados:

Hacer, al menos, tres compras cada tres meses con tarjeta

Tener domiciliados al menos tres recibos en la cuenta

Se necesitan cumplir al menos uno de estos dos requisitos anteriores, en caso contrario se pagará una comisión de 60 euros anuales.

Pero si no se tiene la nómina domiciliada la comisión es aún más alta: hasta 240 euros al año.

Operar online

Caixabank, no obstante, ofrecen todos los servicios básicos gratuitos a su público joven o digital. Así, los clientes jóvenes o digitales tienen Imagin, su marca para este segmento, que tampoco cobra comisiones por la operativa básica, la tarjeta de débito y que ofrece múltiples ventajas y descuentos en entretenimiento, restaurantes, moda o viajes. Y ninguna de las dos entidades exige que el cliente asuma ningún tipo de vinculación para beneficiarse de estas cuentas.

La cuenta de imagin puede convertirse en la sustituta de la Cuenta On de Bankia, tras la fusión, y también en la alternativa para el público joven o para todos aquellos clientes no vinculados que no quieran seguir pagando comisiones por sus cuentas. No obstante, la operativa de imagin es más limitada que la de la Cuenta ON: solo permite operar a través del móvil (no tiene plataforma web) y no permite acceder a todos los productos de CaixaBank (su catálogo es reducido).