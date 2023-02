CaixaBank avisa sobre qué pasará con el dinero en efectivo en 2024

CaixaBank presenta grandes novedades de cara a las operaciones con dinero en metálico a partir de 2024. Así lo advierte el banco español a sus millones de clientes a través de la sede electrónica, disponible en web y en la app, en la que suele avisar a los usuarios de las últimas novedades en economía y finanzas. Por lo que conviene conocer de primera mano la normativa y novedades fiscales para mantener los ahorros bancarios a salvo y evitar así posibles malentendidos en los próximos meses, como lo pueden ser las estafas online.

Este es el caso, por ejemplo, de los nuevos billetes que se incorporarán al mercado justo a partir del año que viene. Justo en este sentido, conviene recordar que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, anunció que ya "ha llegado el momento de actualizar el aspecto de nuestros billetes para que los europeos de todas las edades y procedencias puedan identificarse con ellos. Esta declaración de intenciones también se ve reflejada en la nota de prensa lanzada por el BCE lanzada en marzo de 2022. Pues bien, lo cierto es que aún no se sabe cómo van a ser los nuevos billetes que entrarán en funcionamiento a partir de enero del próximo año, desde CaixaBank optan por informar a sus usuarios de lo que pueden esperar.

Al parecer, el proceso de rediseño de los nuevos billetes "partirá con la creación de varios grupos de discusión que, recogiendo las distintas sensibilidades de los ciudadanos de la Unión Europea, darán a conocer una lista de propuestas", basadas en un enfoque argumental que parte de las "épocas y estilos" que representan la esencia de Europa, detalla la entidad con domicilio social en Valencia.

CaixaBank advierte de posibles estafas con los nuevos billetes

Los nuevos billetes de euro que entrarán en circulación conllevan un cambio muy importante en las operaciones con dinero en efectivo, en la que se podrán empezar a emplear otros tipos de euros distintos a los actuales. Es importante saberlo para aclarar dudas. En el caso de que se reciban estos nuevos modelos, no le estarán intentando timar o estafar, pero eso no significa que no haya que estar al tanto para conocer bien cómo son los diseños y evitar que nos puedan colar uno falso.

En cualquier caso, es importante tener en cuenta que este proceso se pone en marcha tras el compromiso del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo de asegurar billetes innovadores y seguros que conecten con los europeos. Y es que, por increíble que pueda llegar a parecer a día de hoy, un nuevo estudio confirma que el efectivo sigue siendo el medio de pago más popular para los pagos minoristas en persona en 2019. Pese al aumento de los pagos sin efectivo durante la pandemia, la demanda de efectivo ha crecido debido a su papel esencial de depósito de valor.