Calviño aboga por retrasar la subida del SMI si no hay acuerdo del diálogo social

"Si no hay acuerdo entre los agentes sociales, a lo mejor lo que nos está diciendo es que hay que dejar un poco más de tiempo para tomar esa decisión en un contexto en el que tengamos ya enfilada la recuperación económica". A escasas horas de que el Ministerio de Trabajo se vuelva a sentar con empresarios y sindicatos para tratar de arrancar a CEOE su 'ok' a una subida, aunque sea mínima, del Salario Mínimo Interprofesional en 2021, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha vuelto a mostrar en público la distancia que separa su posición sobre el asunto de la que la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, no para de expresar en sus comparecencias públicas.

La ministra de Trabajo volvía a insistir en la mañana de este mismo lunes en su voluntad de decidir una subida del SMI de cara a 2021 por coherencia con las positivas previsiones económicas realizadas por el Gobierno para el año que viene. "Sería muy preocupante que el tejido empresarial español no estuviera preparado para soportar una subida que apenas supone nueve euros al mes por trabajador", ha señalado la ministra, poco antes de participar en un evento organizado por el Consejo Económico y Social.

El empeño de la ministra de Trabajo por dar un paso más en el camino del SMI hacia los 1.000 euros, por mucho que sea en un contexto en el que un millón de personas han dejado de trabajar en España como consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia (750.000 'hibernados' en los ERE y 250.000, directamente en el paro), tropieza con la prudencia del área socialista del Gobierno, encarnada en la posición de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Calviño ha vuelto a insistir este lunes en La Sexta en el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la subida del Salario Mínimo, que, ha recordado, fue uno de sus compromisos en el discurso de investidura. Pero también ha recordado esa cifra de un millón de personas que ha dejado de trabajar durante 2020 y el hecho de que a lo largo del año que viene el objetivo debe ser que los 750.000 trabajadores protegidos por el paraguas de los ERTE vuelvan a la actividad, así como tratar de encontrar un empleo a los 250.000 trabajadores que lo han perdido como consecuencia de la pandemia.

"La pregunta no es si hay que subir el Salario Mínimo o no", ha explicado la vicepresidenta, "sino si éste es o no el momento más oportuno para hacerlo". Calviño ha argumentado que en ausencia de un acuerdo entre empresarios y sindicatos - como parece ser el escenario que se va a concretar en la reunión de este lunes por la tarde - sería mejor esperar a un momento de menor incertidumbre para tomar esta decisión "y ponderar mejor el impacto que esta medida puede tener".

En este sentido, ha recordado que las subidas del suelo retributivo legal en España impactan más sobre los colectivos más vulnerables, los situados en los rangos salariales más bajos, como jóvenes y mujeres. "Nuestro objetivo ahora debe ser proteger el empleo de los colectivos más vulnerables" en tanto dure la incertidumbre generada por la crisis de la Covid-19, "y tal vez tomar esta decisión ya en 2021 cuando esa incertidumbre haya desaparecido", ha concluido la vicepresidenta.