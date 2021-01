Calviño se apea de la previsión oficial y baraja un crecimiento del 7% para 2021

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, compareció allá por el mes de octubre en la rueda de prensa posterior a la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 con un cuadro macro que no era el que realmente sostenía el proyecto presupuestario. Mientras la presentación desgranada por Calviño reflejaba un escenario central de crecimiento del 7,2% para 2021, los Presupuestos se basaban por el contrario en un crecimiento del PIB mucho más dinámico, del 9,8%, que se justificó posteriormente por parte del Gobierno por el fenomenal impulso que sobre la economía tendría la ejecución de los cerca de 27.000 millones de euros en fondos europeos que el Gobierno pretende aplicar este año. Desde Economía se justificó el asunto como un simple error en la información trasladada a la opinión pública, pero fuentes gubernamentales aseguran que la vicepresidenta no terminaba de sentirse cómoda con una previsión oficial que se apartaba de manera muy significativa del consenso de los analistas y que trasladaba una visión quizá demasiado optimista de lo que podía ocurrir en 2021, con el país, Europa y el mundo aún sumidos en una pandemia.

El repunte de los casos de Covid-19, que ha hecho que ya se empiece a hablar de tercera ola, y el comportamiento algo menos vigoroso de lo esperado de la economía española en el último trimestre del año pasado han conseguido que recién arrancado el año ya se empiece a cuestionar la previsión oficial del crecimiento para este año. Sobre ello se le ha preguntado a la vicepresidenta en una entrevista este lunes en la Cadena Ser y a la hora de responder Nadia Calviño no ha perdido ni un segundo en tratar de defender la previsión oficial del 9,8% que sostiene los Presupuestos de 2021 y ha asegurado que el Gobierno continúa creyendo en su escenario central "de un crecimiento de en torno al 7%".

El asunto es que ése no es el escenario central de crecimiento que ha puesto sobre la mesa el Gobierno. El escenario central del Gobierno, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha estimado como factible pero muy poco probable, es que la economía crecerá un 9,8% este año, gracias al tirón de los fondos europeos. El escenario al que se refiere la vicepresidenta es el que Calviño desgranó el día en que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto presupuestario y que se refiere a cuál sería el comportamiento inercial de la economía en el caso de que no se ejecutaran los fondos europeos...

La 'no subida' del Salario Mínimo

La vicepresidenta entiende en cualquier caso que alcanzar ese crecimiento de en torno al 7% es factible y que todo el esfuerzo del Gobierno está centrado en intentar que la recuperación de la economía sea lo más rápida y vigorosa posible. En esta voluntad ha enmarcado también la decisión final del Ejecutivo, tras muchos tiras y aflojas y un indisimulado pulso público con la ministra de Trabajo y el área de Gobierno de Podemos, de no subir el Salario Mínimo Interprofesional en 2021 en tanto dure la situación de incertidumbre económica.

Calviño ha defendido que esta decisión es coherente con una línea de política económica en la que se está tratando de proteger la mayor cantidad de empleos posible y de apoyar a las empresas, reduciendo sus estructuras de costes precisamente para que no se vean obligadas a despedir o a echar el cierre y dejar a sus empleados en la calle. La vicepresidenta ha insinuado que subir el SMI en el contexto actual, "tras una caída del PIB de dos dígitos", afectaría al empleo de los jóvenes y las mujeres. Respecto al argumento enarbolado por Podemos de que la subida del SMI apenas significaría nueve euros mensuales y que no parece que esto no pueda ser asumido por las empresas, la vicepresidenta ha asegurado que ese tipo de comparaciones no son procedentes y que solo buscan generar "falsos conflictos".

Ayudas por 'Filomena'

La vicepresidenta económica del Gobierno también ha señalado que es prematuro plantear un fondo de ayudas para las zonas afectadas por el temporal de nieve y ha incidido en que la primera línea de apoyo está en el ámbito de los seguros privados, informa Efe. Calviño ha recalcado que lo primero es "ver la evaluación de los daños" y ha señalado que como ha ocurrido en otras ocasiones con riadas u otros fenómenos meteorológicos el primer ámbito es el del sector de los seguros, que es "sólido" y tiene mecanismos para resolver estas situaciones.

Respecto a la posible intervención de la red de cobertura pública a través del Consorcio de Compensación de Seguros, la vicepresidenta ha dicho que este organismo dependiente de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y que se encarga de dar cobertura a los daños por catástrofes no cubiertos por las aseguradoras intervendrá en los casos "en que sea procedente". Calviño ha destacado la "rapidez espectacular" con la que han respondido las administraciones para solventar esta situación teniendo en cuenta que España tiene un clima muy diferente al de otros países que enfrentan situaciones similares y ha dicho que "en España hemos respondido con eficiencia" en el flujo del transporte o con el metro "que se ha mantenido todo el tiempo".