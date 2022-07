Calviño aplaza el choque con la banca y el impuesto se detallará tras el verano

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha convocado a la cúpula del sistema financiero este viernes. A la cita están invitados el gobernador del Banco de España, los presidentes de las principales patronales bancarias, así como los presidentes de las principales entidades bancarias del país. Comentar los avances de la inclusión financiera y las perspectivas económicas son los objetivos de la reunión. Del impuesto, "obviamente se hablará", pero "no será el tema principal", confirman fuentes de Asuntos Económicos. El impuesto sigue en estudio y desarrollo, como coinciden desde el Ministerio de Hacienda, y será precisamente el departamento que dirige María Jesús Montero quién determinará los detalles técnicos del mismo, algo que previsiblemente ocurrirá tras el verano, dadas las fechas en las que nos encontramos y la dificultad de diseñar esta figura.

"No es una reunión para hablar de un impuesto que todavía no se ha creado", concluyen desde Hacienda, en referencia a la de este viernes. Calviño aseguró en una entrevista en TV3 que en el cónclave con la banca se comentaría la necesidad de "arrimar el hombro", evitó entonces nombrar el impuesto y añadió que no se hablaría "solo de esto", en referencia al gravamen que el Ejecutivo prepara. La vicepresidenta de Asuntos Económicos es la interlocutora del Gobierno con el sector bancario y, por ello, la ministra de Hacienda no estará en una reunión en la que los principales directivos de la banca esperaban conocer más detalles del impuesto que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate sobre el estado de la nación, en el Congreso.

El anuncio pilló por sorpresa al sector, que afrontó caídas muy abultadas en bolsa -a las que Sánchez quitó peso-, y que ya ha advertido de las consecuencias negativas del mismo. La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, apuntó que el anuncio repercutiría negativamente en "la capacidad de los bancos para financiarse" en el mercado y, por consiguiente, la de dar crédito a las familias y empresas. Por su parte, el presidente de BBVA, Carlos Torres, advirtió que gravar lo que el Gobierno califica de "beneficios extraordinarios" de la banca, puede provocar "menos consumo, inversión y recaudación" porque añade incertidumbre en un contexto inflacionista y con la derivada de la crisis energética agravada por la guerra en Ucrania.

La decisión de incluir a la banca entre quienes tienen que costear las medidas aprobadas para contener el impacto económico de la guerra de Ucrania supone un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Moncloa y el sector bancario. Hace solo un año, la vicepresidenta criticó los salarios de los banqueros e instó al Banco de España a limitarlos. El debate sobre la remuneración de los presidentes y consejeros delegados de las entidades se originó a raíz de los expedientes de regulación de empleo (ERE) que los grandes bancos llevaron a cabo tras el primer año de la pandemia, para aliviar costes y avanzar hacia la digitalización. Pero los cierres de oficinas provocaron nuevas críticas del Ejecutivo hacia la banca y Calviño afirmó que los mayores no recibían el trato que "merecen" por parte de los bancos.

La iniciativa impulsada por un jubilado que decidió recoger firmas para mejorar la atención de los bancos terminó en una reunión con la vicepresidenta que se comprometió a aprobar un plan de inclusión financiera. Desde entonces, las entidades han reforzado sus horarios de atención al público con especial atención en las personas mayores. Además, este miércoles, la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) han firmado un acuerdo con Correos para garantizar el acceso a dinero en efectivo en zonas rurales, donde las oficinas han cerrado oficinas y cajeros en los últimos años.

Recaudar 1.500 millones de euros

Hasta la fecha se conocen pocos detalles sobre el impuesto que el Gobierno quiere aplicar a la banca de forma temporal. Sánchez cifró en 1.500 millones de euros la recaudación prevista a través de este tributo que estará en vigor en 2023 y en 2024. El presidente del Gobierno justificó esta imposición porque "se están beneficiando de las subidas de tipos". Desde el sector bancario defienden que la subida de tipos prevista no es más que una "normalización" de la política monetaria tras la crisis del coronavirus. Además, el Ejecutivo tiene la intención de "prohibir" que este impuesto se acabe trasladando a los clientes, de igual forma para el tributo sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas.

Tal como explicó la titular de Hacienda, los impuestos que pagarán la banca y el sector energético se tramitarán como proposiciones de ley por por parte del PSOE y Unidas Podemos para poder estar en vigor en 2023. En cuanto a los plazos, su trámite parlamentario será "paralelo" a los presupuestos generales del Estado de 2023. El Ejecutivo espera contar con el apoyo de los socios que han respaldado las "medidas progresistas" del Gobierno, según señaló María Jesús Montero.