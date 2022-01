Calviño apunta de nuevo a la banca: sus medidas de inclusión no son suficientes. 

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra para Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que las medidas que la banca ha puesto en marcha para garantizar que las personas mayores tengan acceso a los servicios financieros "no son suficientes", por lo que ha urgido al sector a poner en marcha un plan de acción que garantice la inclusión financiera de aquellos "que no pueden o no quieren" adaptarse a las nuevas tecnologías. En declaraciones a 'Antena 3' recogidas por Europa Press, Calviño ha recordado que desde el primer momento ha tenido "una gran sensibilidad y una gran atención" por los riesgos que entrañan los cambios estructurales que se están produciendo en el sector financiero, como la digitalización.

La vicepresidenta primera del Gobierno ha reconocido que se trata de una tendencia a nivel global y que España es uno de los países que cuenta con más sucursales bancarias y que tiene "un mejor servicio al cliente", pero ha apuntado que la digitalización debe garantizar que se protege la inclusión financiera, especialmente en las personas más vulnerables, siendo las de más edad un colectivo que requiere "especial atención, cariño y acompañamiento en el proceso de cambio".

Según ha asegurado, Economía ya instó al sector financiero a atender esta cuestión el año pasado, especialmente en el sentido de no abandonar las poblaciones rurales, y la banca ha puesto en marcha iniciativas como ofibuses o acuerdos con Correos y ayuntamientos para la retirada de efectivo.

"Pero nos hemos dado cuenta de que estas medidas no son suficientes para atender a nuestros mayores y por eso hemos instado al sector financiero a poner en marcha, en el plazo de un mes, un plan de acción que ponga coto a estas dificultades, porque tenemos que acompañar a aquellos que quieren y que pueden adaptarse a las nuevas tecnologías, facilitándoselo, y a aquellos que no pueden o no quieren, dándoles medios que garanticen que tienen acceso a los servicios financieros", ha señalado Calviño.

Denuncia el "boicot" del PP a los fondos europeos

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este lunes que la campaña de "boicot" que ha emprendido el PP contra los fondos europeos "no tiene ni pies ni cabeza". "Se habla de que puede haber un trato diferente a las distintas comunidades autónomas, cuando de las seis que más fondos han recibido, cuatro son del PP. Sólo una es del PSOE", ha argumentado la vicepresidenta.

Calviño ha instado a los 'populares' a remar en la misma dirección y "a dejar de boicotear" los fondos europeos porque el Plan de Recuperación, ha recalcado, "es un plan de país, una oportunidad extraordinaria que hay que aprovechar gobierne quien gobierne y que requiere de la colaboración entre las distintas administraciones y de lealtad".

La vicepresidenta ha afirmado que el PP se lanzó a esta campaña "desde el primer momento", incluso antes de que se presentara el Plan de Recuperación, y ha denunciado que en ningún otro país los grupos políticos de la oposición utilizan el Parlamento y el marco europeo para criticar a su propio país. "Eso no va contra el Gobierno de España, va contra los intereses de España", ha advertido.

"No hay ningún país, como sugiere el PP, que haya creado una agencia independiente"

Al mismo tiempo, Calviño ha negado que los mecanismos de ejecución del Plan de Recuperación sean distintos en España al de otros países. "No hay ningún país, como sugiere el PP, que haya creado una agencia independiente. En todos los países es el sector público quien lo despliega", ha subrayado. La realidad, según Calviño, es que "sobre el terreno" las empresas sí saben que están llegando los fondos europeos y que las convocatorias son públicas. "Vamos desplegándolo, pero, por favor, rememos todos en la misma dirección porque es un plan de país (...) Estamos todos en el mismo barco y deberíamos todos de tratar de pensar en el bienestar general", ha enfatizado.

La vicepresidenta ha recordado además que se trata de un programa de inversiones de aquí a 2026 y que el objetivo ahora es iniciar este flujo de inversiones para tener una "base sólida" para la recuperación. "No se trata de correr sin saber hacia dónde vamos, sino de poner en marcha un proceso para salir de la crisis", ha concluido.