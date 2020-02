Calviño fulmina al azote de las 'big four' y sitúa en el ICAC a un perfil de confianza

Hace alrededor de un año y medio empezó a circular por despachos parlamentarios, mesas de redacción de medios de comunicación y otros espacios de influencia un conciso pero contundente documento de cuatro puntos que defendía un reforma urgente e integral del ICAC, el organismo público encargado de regular las auditorías contables y supervisar el trabajo de las firmas de auditoría, singularmente el de las que auditan a las grandes empresas cotizadas. El folleto exigía su desvinculación orgánica del Ministerio de Economía como vía para garantizar su independencia; la clarificación de los criterios seguidos por el organismo a la hora de actuar contra las empresas auditoras, que se consideraban víctimas de duras sanciones por lo que consideraban incumplimientos formales, no del fondo de las materias auditadas; un mayor volumen de recursos humanos y económicos para respaldar su trabajo; y, en última instancia, el cese del presidente del organismo, Enrique Rubio, y sus tres subdirectores generales.

El folleto no llevaba logos de ningún tipo y adolecía de vinculación concreta, pero fuentes del sector lo atribuyeron entonces sin ningún género de duda al entorno de las 'big four', KPMG, PwC, EY y Deloitte, las cuatro grandes firmas que se reparten las auditorías de la mayoría de las grandes empresas del país y cuya animadversión hacia el presidente del ICAC era clara e indisimulada. Lo que no se consiguió con el 'libelo' circulado entonces, cuando el debate sobre la reforma de los órganos supervisores abría la puerta a una integración del ICAC en la CNMV, ha ocurrido ahora en la ronda de nombramientos que siempre sucede a la configuración de un nuevo Gobierno.

El Gobierno ha anunciado este martes en la referencia sobre los asuntos aprobados en el Consejo de Ministros el relevo en la Presidencia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), con la salida del controvertido Enrique Rubio y su sustitución por Santiago Durán, un hombre de la casa con una larga trayectoria tanto en el ICAC como en el organismo supervisor de los Seguros y que en la actualidad ocupaba la presidente de la Asociación de Inspectores de Seguros (Apise).