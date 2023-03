Calviño se defiende de las críticas sobre el IPC: "Todo apunta a que bajará en marzo"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha enfrentado este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso a las críticas de los partidos de la oposición por la situación de las familias respecto a la subida generalizada de precios.

En respuesta a las denuncias de los diputados Carlos Roja (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox) y Edmundo Bal (Cs), la vicepresidenta ha defendido la política económica del Gobierno y ha criticado que la oposición haya elegido precisamente este momento para atacar al Gobierno por los precios, pues "todo apunta" a que en marzo se producirá un "cambio" y la inflación bajará.

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el dato adelantado del IPC de marzo, cuya tasa interanual escaló en febrero hasta el 6%. "Hemos logrado bajar la inflación cinco puntos en cinco meses el año pasado y situarnos entre los países que tienen la inflación más baja de Europa", ha subrayado.

"Perspectiva positiva de crecimiento"

Calviño ha asegurado además que España presenta una "perspectiva positiva de crecimiento y de progreso" gracias a los fondos europeos y ha criticado a la oposición que trate de "boicotear todo aquello que es bueno" para el país. "Tenemos que seguir impulsando el progreso de nuestro país. Solo espero que algún día ustedes se suban al carro", ha espetado la vicepresidenta. Desde Vox, Espinosa de los Monteros ha recriminado a Calviño que las familias españolas estén pagando de media 4.700 euros más de impuestos que antes de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

Reacción de Vox

"Las familias que van a la compra, señora ministra, ven con sus propios ojos que el precio de los alimentos se ha disparado un 28% desde que ustedes han llegado al Gobierno. Las familias ven con sus propios ojos que los alquileres están en precios récord y que las hipotecas han subido una media de 300 euros al mes. ¿De verdad cree usted que las familias españolas piensan que con ustedes viven mejor?", le ha preguntado el diputado de Vox.

Calviño le ha respondido que el Gobierno "apoya a todas las familias" y le ha echado en cara que la moción de censura de la semana pasada "no apoya ni ayuda en absoluto a las familias españolas". "Esta semana estuve con los trabajadores de las artes escénicas, que me han pedido por favor que no utilicemos el término circo o payasada porque les resulta ofensivo. Por respeto a ellos voy a decirle sólo que (la moción de censura) fue un espectáculo lamentable y una total pérdida de tiempo para las familias españolas", ha afirmado.

Carlos Rojas llama "mentiroso" al gobierno

Desde el PP, Carlos Rojas, ha dicho a la vicepresidenta que "la inflación es como la capacidad de mentir del Gobierno, siempre al alza", y del mismo modo, ha denunciado que España es el único país de la UE que no ha recuperado el PIB prepandemia. "Desde que usted compra más barato, ha subido el pan. Ha subido no sólo el pan, también la harina, la leche, el azúcar, todos los alimentos y el Gobierno no hace nada", ha señalado Rojas, que ha criticado que el Ejecutivo rechace la propuesta del PP de bajar el IVA a la carne y el pescado.

Por su parte, el diputado de Cs Edmundo Bal ha replicado a Calviño que "los problemas reales no se resuelven ni con propaganda ni con demagogia". "Usted recibe unos datos económicos desfavorables y lo que hace es negar la realidad. Incluso dijo aquí que había ido usted a hacer la compra y que los alimentos estaban cada vez más baratos. Pues mire, yo hago la compra y los alimentos están cada vez más caros. No nos tome por tontos", le ha respondido Bal.

Crítica de Ciudadanos

"Un cóctel muy peligroso, pero más peligroso porque se financia con los impuestos que pagamos las familias, todas las familias y las clases medias y trabajadoras, que somos imprescindibles para España, que debería estar usted cuidándonos y mimándonos y no ahogándonos con nuevos impuestos, subiendo cotizaciones sociales, con nuevas limitaciones, con nuevas prohibiciones, con nuevas restricciones de la libertad individual. Déjenos respirar", ha afirmado Bal.

Calviño le ha respondido que precisamente el Gobierno ha centrado su acción en la protección a las familias y en el apoyo a las clases medias y trabajadoras. "Lo que yo no entiendo es por qué en lugar de apoyar las políticas que nosotros impulsamos, que son favorables para las familias y para las clases medias, ustedes voten sistemáticamente en contra", ha concluido la vicepresidenta.