Calviño defiende sus previsiones del PIB ante el BdE y advierte que son prudentes

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha defendido que las previsiones macroeconómicas del Gobierno están marcadas por la "prudencia", pese a que el Banco de España haya anunciado este mismo lunes una revisión "significativa" a la baja de sus estimaciones de crecimiento para la economía española de cara a este año. "Las previsiones económicas del Gobierno han estado marcadas, como no puede ser de otra manera, por la prudencia en un entorno de incertidumbre que vivimos desde la llegada de la pandemia en el que es complicado hacer este tipo de previsiones", ha señalado la vicepresidenta en rueda de prensa, después de la clausura del seminario 'Monitoring the recovery: beyond GDP', en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En este sentido, la titular económica del Gobierno ha asegurado que las estimaciones del Ejecutivo siempre han estado alineadas con las posiciones "más prudentes". "Hemos visto a lo largo de los últimos meses y semanas numerosas revisiones al alza y a la baja y estoy segura de que veremos otras revisiones en las próximas semanas y meses", ha anticipado.

Por ello, ha destacado la importancia de mantener una "visión completa" y tomar "el pulso de la situación", utilizando todos los indicadores disponibles que se siguen con carácter diario. Sobre estos medidores, la responsable económica ha asegurado que muestran que la recuperación está en marcha, es intensa y va "de menos a más". Además, ha explicado que esta recuperación es intensa en cuanto a creación de empleo y ha avanzado que se intensificará a lo largo de 2022.