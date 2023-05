Calviño destaca que las medidas españolas han bajado más el IPC que el resto de la UE

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha insistido en que la política económica que ha llevado a cabo el Ejecutivo ha permitido una rebaja de la inflación más rápida que en el resto de países de Europa. "La economía española avanza con fuerza. Estamos muy por encima de los niveles de empleo prepandemia y además la política económica que hemos llevado a cabo nos ha permitido rebajar la inflación más rápido que el resto de los países europeos", ha asegurado Calviño en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La titular de Asuntos Económicos ha recordado a los diputados que el Banco de España ha confirmado que la política que están llevando a cabo "ha sido eficaz para bajar la inflación en 2,3 puntos y en impulsar el crecimiento económico en 1,1 puntos el año pasado". "El apoyo que hemos llevado a cabo a las rentas ha sido fundamental, desde el aumento de las pensiones, la subida del salario mínimo, el cheque de 200 euros a las familias de clase media para tratar de amortiguar el impacto negativo del crecimiento de la inflación y además estamos desarrollando con eficacia las inversiones financiadas con los fondos europeos", ha subrayado, según recoge Europa Pres.

Sin embargo, Calviño ha reconocido que sigue habiendo "retos importantes", como la inflación de los alimentos. "Es verdad que hemos tenido una buena noticia con el dato de abril, que ha bajado en 3,5 puntos, la bajada más importante de la serie histórica. Seguiremos tomando aquellas medidas que sean necesarias para apoyar a los ciudadanos", ha subrayado.

De esta forma, la ministra ha destacado la puesta en marcha del observatorio de los márgenes empresariales, que ya está siendo considerado también un "referente" en Europa. "El propio Banco Central Europeo ha señalado la importancia de vigilar los márgenes para que no se conviertan en un elemento que extienda y haga más permanente la inflación", ha explicado.

El PP afecta a Calviño no responder sobre los 'super' públicos

Por su parte, el diputado del grupo Parlamentario Popular, Carlos Rojas, ha afeado a Nadia Calviño que no se haya pronunciado sobre la pregunta prevista de cuándo se iban a poner en marcha la red de supermercados públicos que ha propuesto recientemente Podemos. "Lo que me parece mal es su indecencia política y sus pactos con Bildu y que no conteste sobre esto. Sí, hay que dar la cara y hay que contestar, señoría. Hay que dar la cara", ha reiterado el diputado 'popular'.

Por su parte, Calviño no ha dudado en criticar las declaraciones de los 'populares', aunque ha eludido pronunciarse sobre su posición sobre la red de supermercados públicos. "Mientras que ustedes hablan de ETA y de catástrofes, nosotros trabajamos para defender el interés general de los ciudadanos. Y ahí, señoría, ahí es donde nos encuentran todos los días de la semana", ha zanjado la ministra.