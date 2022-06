Calviño estudia recolocar al presidente del INE en un puesto internacional

El Ministerio de Asuntos Económicos buscará un nuevo encaje para Juan Manuel Rodríguez Poo, después de su salida como presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según ha podido saber este periódico, el departamento que dirige Nadia Calviño está en conversaciones con el catedrático, después de que haya trascendido la dimisión de éste como máximo responsable del organismo. Pese a las discrepancias entre los datos que ha venido publicando el INE y el discurso económico de Moncloa, desde Asuntos Económicos subrayan que el "trato es excelente" y, por ello, están buscando cómo mantener cerca a Rodríguez Poo, ya sea como asesor o como responsable en algún puesto internacional.

El hasta ahora presidente del INE fue nombrado en 2018, en sustitución de Gregorio Izquierdo, quien había ocupado el mismo cargo desde 2011. Es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Cantabria y doctor en Economía por la Universidad Católica de Lovaina. Además de una amplia carrera académica, Rodríguez Poo dirigió entre 2004 y 2011 el Instituto Cántabro de Estadística. También formó parte de la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica, encargado por el Ministerio de Hacienda en 2017.

Amparándose en el curriculum y en la labor que ha desarrollado en el INE, Asuntos Económicos está buscando un puesto que no aleje a Rodríguez Poo de la función pública, tras su salida del INE. Sobre quién le sustituirá al frente del organismo, fuentes del Ministerio señalan que están iniciando el proceso y descartan tener a un candidato elegido. No obstante, según ha podido saber este periódico de fuentes gubernamentales, el nuevo presidente del INE sería el ex secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo. Las mismas fuentes revelan que Rodríguez Poo ya había comunicado al Ministerio su intención de dejar el cargo "hacía tiempo".

Tras la dimisión, adelantada por ABC, el departamento de Calviño se apresuró a publicar un comunicado en el que anunciaba que la salida de Rodríguez Poo iniciaría un cambio en la estructura del Instituto Nacional de Estadística. Fuentes de Asuntos Económicos descartan que fuera "improvisado", sin embargo, la nota de prensa continúa sin aparecer en la página de noticias del Ministerio en la tarde de este martes. Añaden que este cambio en la estructura y la incorporación de nuevas fuentes de información es un proceso que se enmarca en el Plan Estadístico Plurianual 2021-2024 para reforzar en personal y recursos al INE.

El mismo plan tiene como líneas estratégicas la utilización del big data y otras fuentes de información. De hecho, desde que se iniciara la crisis del coronavirus, Estadística ya había incorporado nuevas fuentes de información y había creado grupos de trabajo para adecuar sus mediciones a la situación de incertidumbre internacional. Además, el Ministerio comunicó este lunes la aprobación prevista de un nuevo estatuto de estructura y funcionamiento del organismo que concentrará todo el proceso de elaboración estadístico en la dirección general de Planificación Estadística y Procesos, dentro del organigrama del INE. Asuntos Económicos subraya que estos cambios siguen el código de buenas prácticas de Eurostat. Fuentes de Eurostat apuntan a La Información que están al corriente de la salida del presidente del INE y están en contacto con el organismo sobre este asunto.

Desacuerdos entre el INE y el Gobierno

La versión del Ministerio es que Rodríguez Poo ha dejado la presidencia del INE "por motivos personales", pero en los últimos meses, varios miembros del Ejecutivo habían criticado o puesto en duda la actividad desarrollada por el organismo. De hecho, la vicepresidenta Nadia Calviño aseguró, a finales de abril, que los niveles de actividad previos a la pandemia ya se habían recuperado, algo que no constatan las cifras publicadas por el INE, en relación al producto interior bruto (PIB). Este periódico se ha puesto en contacto con el ex presidente de Estadística que ha preferido no hacer declaraciones acerca de su salida.

No es el único choque que ha habido entre el departamento de Asuntos Económicos y el INE. Tal como publicó este periódico, la vicepresidenta presionó al organismo para que incluyese cuanto antes las tarifas del mercado energético libre en la cuantificación del índice de precios al consumo (IPC). La impresión, desde el Ejecutivo, era que desde el INE se estaba sobreestimando la inflación, que se situaba por encima de la de otros países del entorno al dejar fuera al 60% de los clientes del mercado eléctrico en el cálculo.

También el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha criticado en los últimos meses al INE. Escrivá afirmó que las encuestas "se han deteriorado" y justificó las revisiones de Estadística porque "siguen muy ancladas todavía en encuestas". En esta línea, invitó al organismo a utilizar "registros administrativos completos". "Yo invito al INE a que utilice mucho más los datos de ERTE diarios del Ministerio, que los tenemos todos los días, y también de afiliación", insistió el ministro.