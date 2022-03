Calviño ignora a su comité asesor y les cita con el plan antiguerra ya aprobado

Nadia Calviño reunirá a su Consejo Asesor de Asuntos Económicos el próximo miércoles, 30 de marzo. Según ha podido saber La Información, la vicepresidenta primera ha convocado la semana que viene a su comité de expertos económicos, un órgano consultivo compuesto por profesionales de reconocido prestigio en distintas disciplinas que creó en julio de 2020 para apoyar sus decisiones de política económica en la opinión de este grupo de sabios y apuntalar un crecimiento sostenible e inclusivo. Pero la cita se producirá un día después de que el Consejo de Ministros apruebe el plan nacional de respuesta al impacto socioeconómico de la guerra en Ucrania, de modo que, en esta ocasión, Calviño no tendrá en cuenta las recetas económicas de este selecto comité de expertos.

"Calviño ignora al comité asesor que creó ad hoc para orientar la política económica hacia la dirección más adecuada ante este tipo de situaciones y convoca a los economistas a toro pasado, después de semanas diseñando el plan de choque con total opacidad y una vez que el Consejo de Ministros le haya dado el visto bueno", critican fuentes cercanas al consejo asesor. La del próximo miércoles será la séptima reunión de este sanedrín económico que, según fija la orden que lo regula (publicada en el Boletín Oficial del Estado el 22 de julio de 2020), debe reunirse al menos tres veces al año o en ponencias especializadas de carácter temporal para el estudio de asuntos concretos. El encuentro se producirá el mismo día en que se publique el BOE el megadecreto con el plan de choque para paliar la crisis energética agravada por la guerra, que no incorporará las aportaciones del consejo asesor.

Las fuentes consultadas cuestionan que no se haya convocado antes a los expertos y comparan la actitud de Calviño con la de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien reunió a medio centenar de economistas la semana pasada para recopilar sus recetas frente a la crisis. En aquel encuentro, celebrado en la Biblioteca Nacional a puerta cerrada, Díaz se dedicó a escuchar los planteamientos de los expertos, papel y boli en mano, y tomó nota de todas las medidas planteadas. La titular de Trabajo se comprometió incluso a estudiar sus propuestas y elevar las más oportunas al Consejo de Ministros, una actitud que "choca con la de la vicepresidenta económica", en opinión de fuentes del mundo académico que echan en falta una mayor "escucha activa" por parte de Calviño para plantear un paquete de medidas que favorezca una respuesta contundente a la crisis.

Díaz y Calviño comparten asesores

Precisamente, Díaz y Calviño comparten asesores. Resulta que algunos de los expertos que acudieron a la llamada de la vicepresidenta segunda la semana pasada forman parte del consejo asesor de la vicepresidenta primera. Se trata, en concreto, de Raymond Torres, director de coyuntura y análisis internacional de Funcas; Federico Steinberg, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador principal del Real Instituto Elcano y asesor especial del Alto Representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell; José Moisés Martín, director general en Red2Red Consultores y profesor en la Universidad Camilo José Cela; o Natalia Fabra, catedrática de la Universidad Carlos III y especialista en energía.

Son solo algunos de los nombres del selecto grupo de economistas de cabecera de Calviño. Completan el elenco otros trece especialistas, entre ellos: Isabel Álvarez, profesora titular Universidad Complutense y Directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales; Belén Barreiro, CEO de 40dB; Samuel Bentolila, profesor de Economía, Centro de Estudios Monetarios y Financieros; José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de FEDEA y profesor titular de la Universidad Complutense; y Alicia García Herrero, economista jefe de Asia-Pacífico en Naxitis, profesora en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong e investigadora senior en Bruegel.

Y cierran el listado María Teresa García Mila, catedrática Universidad Pompeu Fabra y directora de Barcelona Graduate School of Economics; Matilde Mas, catedrática en la Universidad de Valencia y directora de Proyectos Internacionales en el IVIE; Emilio Ontiveros Baeza, presidente AFI y catedrático emérito de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid; Diego Puga, profesor de Economía en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros; Rafael Repullo, catedrático y director del Centro de Estudios Monetarios y Financieros; Sara de la Rica, directora de la Fundación ISEAK y colaboradora habitual del Gobierno; José Juan Ruiz, analista económico y técnico comercial y economista del Estado; y Ángel Ubide, director de Análisis Económico y Renta Fija Global en Citadel LLC.

El listado de componentes del consejo asesor de Calviño es público desde su constitución en julio de 2020, sin embargo, un halo de misterio rodea a los economistas de Yolanda Díaz. La vicepresidenta convocó a medio centenar de expertos en distintos ámbitos del mundo económico y académico para recopilar sus recetas frente a la crisis. Lo hizo a través de una convocatoria pública, a pesar de que el contenido del debate fue off the record, y se hicieron una foto de familia. Sin embargo, tras apoyar la iniciativa de la vicepresidenta, algunos de los asistentes han preferido desmarcarse. Se trata de economistas cercanos al PSOE y a Moncloa que no quieren significarse con Díaz a las puertas del lanzamiento de su proyecto político propio.

En privado, eso sí, la mayoría de los miembros de ambos comités admiten que participarían en cualquier coloquio al que fueran invitados por cualquier responsable político con capacidad de influir en el BOE, máxime en un momento tan delicado como el actual, para realizar sus planteamientos y aportaciones frente a la crisis. La vicepresidenta económica, en esta ocasión, ha preferido no consultar ex ante a su comité y ha optado por hacerlo a posteriori de la aprobación del paquete de medidas anticrisis. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un importante decreto el próximo martes, tras tomar en consideración las decisiones que se adopten en el Consejo Europeo. Y Calviño ha convocado a sus economistas el miércoles, de modo que no incorporará sus aportaciones al plan de choque sino, más bien, les informará de las medidas ya adoptadas por el Gobierno.