Calviño apuesta por limitar la ayuda a los carburantes a colectivos concretos

El Gobierno sigue estudiando la conveniencia de ampliar las medidas extraordinarias aprobadas para atajar los efectos de la escalada de los precios y que caducan el próximo 31 de diciembre. Entre ellas está la bonificación de 20 céntimos por litro de carburantes. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha sumado a las declaraciones que han hecho estos días sus colegas de Gabinete, Teresa Ribera y Raquel Sánchez, y apuesta por limitarla "al ámbito profesional o determinados colectivos".

En una entrevista a TVE, Calviño ha señalado que "lo más deseable" sería restringir esta ayuda que tiene "un impacto positivo sobre la inflación" pero también un coste fiscal "muy importante" y que "no discrimina entre las personas con mayor y menor renta". Calviño, que ha recordado que aún siguen evaluando cómo extender las medidas vigentes hasta diciembre para paliar el impacto de la guerra de Ucrania, ha subrayado que el objetivo debe ser centrarse en las familias más vulnerables o en los trabajadores autónomos "pero no en las que no lo necesitan".

En la misma línea, ha explicado que también se está estudiando la extensión de la rebaja del IVA de la electricidad y el gas y si se hará para "todo el año o solo una parte del año". "Son medidas que benefician a toda la población pero tienen impacto fiscal", ha subrayado Calviño, que ha destacado que la "flexibilidad" del Gobierno para adaptar las medidas a la situación ha sido clave para que funcionen "con éxito".

"De aquí a diciembre terminaremos de decidir cómo extendemos estas medidas, pero adaptándonos a la situación, porque eso es lo que garantiza que sean eficaces", ha remarcado la vicepresidenta. En relación a las perspectivas económicas, Calviño ha recordado que el momento actual es de "mucha incertidumbre" por la guerra en Ucrania, la pandemia, los problemas que persisten en las cadenas de suministro, y ha afirmado que la paz es ahora mismo "es el instrumento más importante de política económica" para poder impulsar el crecimiento a nivel global.

Medidas para aliviar a los hipotecados sin 'efectos indeseables'

La vicepresidenta primera confía en que el Gobierno y los bancos sean capaces de acordar medidas que supongan un alivio para familias hipotecadas sin que luego tengan "efectos indeseables". De lo contrario, "como se suele decir, hemos hecho un pan como unas tortas", por eso Calviño aboga por resolver bien "técnicamente" los detalles de las medidas con el sector y el Banco de España para conseguir una batería de soluciones que supongan "un alivio efectivo" para las familias.

La vicepresidenta primera ha insistido en que el Ejecutivo ha dado esta semana de plazo al sector para tratar de llegar a un acuerdo y ha explicado que se están evaluando distintas iniciativas que permitan a los hipotecados pagar una cuota más baja, "aplanar la curva de tipos de interés", y amortiguar ese impacto. Como comentó este martes tras el Consejo de Ministros, "cuanto antes" haya un acuerdo, mejor, y se trabaja en dos vías: ampliar el Código de Buenas Prácticas para ayudar a las familias "más vulnerables" y firmar un protocolo con medidas para las clases medias.