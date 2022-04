Calviño rechaza bajar el IRPF porque "no responde" a los retos del Gobierno

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha insistido en que el Gobierno rechaza una bajada generalizada del IRPF, como pide el PP, porque esta medida "no responde a los retos" que tiene el Ejecutivo en este momento y porque "no baja el precio de la electricidad, ni apoya a los sectores más afectados". "No lo está haciendo ningún país de nuestro entorno, ni lo recomienda ningún organismo internacional porque no es una medida eficaz para resolver los problemas que genera el conflicto de Ucrania", ha señalado en una entrevista para Diario de Mallorca recogida por Europa Press.

Además, Calviño sostiene que es "importante ser consciente" de que los impuestos financian los servicios públicos. "Tenemos que apostar por reforzar nuestro Estado del Bienestar: la sanidad, la educación o la defensa. Es lo que nos hace fuertes cuando tenemos que enfrentarnos a los retos que hemos vivido estos últimos dos años, primero con la pandemia y ahora con el impacto de la guerra", añade.

Para "resolver los problemas", el Gobierno está "siempre" abierto a tomar medidas eficaces, según ha explicado la vicepresidenta económica. "Y por eso estamos desplegando los instrumentos que son más útiles para bajar el precio de la energía y apoyar a los sectores más afectados", añade Calviño, que defiende que el Gobierno ha tomado "medidas que equivalen a una bajada de impuestos pero con instrumentos distintos", como es el caso de la rebaja de 20 céntimos en el precio de la gasolina o la bajada de los cargos y peajes eléctricos. En la entrevista, la ministra ha asegurado también que "la revalorización de las pensiones está establecida por ley", por lo que no peligran, aprovechando así para lanzar "un mensaje de tranquilidad" a los pensionistas.