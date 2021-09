Calviño se agarra al crecimiento del 7% en 2022 y da margen al gasto en los PGE

El Gobierno ha dado este martes el primer paso para garantizarse una tramitación más o menos tranquila de su proyecto presupuestario para 2022, que tiene previsto presentar en los próximos quince días. Lo ha hecho por defecto, manteniendo sus previsiones de evolución del PIB para este año, 6,5%, y especialmente para el que viene, 7%, contra la opinión generalizada de los institutos de análisis privado y los organismos internacionales, que prevén de forma generalizada que el crecimiento se situará en 2022 en el entorno del 6%, un punto por debajo de la previsión gubernamental situada ya por derecho en el rango más optimista que barajan los analistas.

El dato no es irrelevante. Las previsiones económicas oficiales del Gobierno sustentan la evolución de elementos críticos tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto de las cuentas públicas y determinan los márgenes disponibles para las diferentes políticas presupuestarias. Una previsión de crecimiento más alta determina, por ejemplo, una evolución más favorable de los ingresos por impuestos o un gasto más reducido por los denominados estabilizadores automáticos, como las prestaciones por desempleo, y genera por tanto mayores márgenes presupuestarios para abordar las políticas públicas.

Por poner en perspectiva la previsión oficial de crecimiento del 7% para 2o22 ratificada este martes por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ésta compara con la del 5,9% difundida también este martes por el Banco de España y que revisa tres décimas al alza la proporcionada el pasado mes de julio; con la del 6,1% del panel de Funcas revisado también hace apenas unos días; o con la más optimista del 6,6% que acaba de difundir la OCDE. A favor de Calviño, el hecho de que el conseno de los analistas también desconfío en principio, por excesivamente optimista, de la previsión oficial para este año y con el paso de tiempo sus predicciones han ido confluyendo poco a poco con la realizada en su día por el equipo del actual secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, del 6,5%.

Calviño ha defendido la decisión gubernamental desde la posición de prudencia que a su juicio supone mantener sus previsiones pese a la ola de revisiones al alza sobre el comportamiento esperado de la economía española tanto este año como el próximo de las últimas fechas, sin mencionar que esas revisiones al alza no han servido en la mayoría del os casos para situar el crecimiento esperado de España por encima de la previsión del Gobierno sino para subrayar su viabilidad, anteriormente puesta en cuestión.

España recuperará el día a día anterior a la pandemia este año

Tanto las proyecciones del Gobierno como las de otros institutos de análisis coinciden en que, en contra de los augurios más pesimistas, España recuperará las grandes cifras económicas anteriores a la pandemia en algún momento de la segunda mitad del año 2022. A la vicepresidenta este 'timing' se le debe hacer demasiado largo porque el mensaje que ha enviado este martes es que si todo continúa como hasta la fecha el país recuperará la actividad diaria y los niveles de empleo anteriores a la pandemia en la recta final de 2021 y se supone que empezará a crecer por encima de esos niveles en 2022 a horcajadas del impulso de los fondos europeos.

La vicepresidenta económica, que ha presidido la reunión del Consejo de Ministros por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Isla de la Palma para interesarse por la gestión de emergencia tras la erupción volcánica del pasado domingo, se ha presentado con una batería de indicadores que avalan que la recuperación de la economía española no sólo es un hecho, sino que además tiene un vigor no comparable con la que siguió a la gran crisis financiera de hace una década.

En este sentido ha destacado en primer lugar la muy positiva evolución de la vacunación, que ha permitido retirar las restricciones a la actividad y alentar el crecimiento económico; pero tam bién el favorable comportamiento también del turismo que desde su punto de vista - no compartido tampoco por el consenso de los analistas - permitirá que este año la producción turística se sitúe en el 50% de la alcanzada en 2019, un año récord para el sector, en el que visitaron España más de 80 millones de personas.

Las previsiones de Economía se sostienen también en la esperanza de que los españoles continúen dando salida a los 50.000 millones de euros de ahorro precautorio acumulados durante la pandemia. Se trata de recursos que los hogares españoles habrían empleado en consumos suntuarios, que no forman parte del núcleo duro de su ahorro, y que el Gobierno entiende que se irán gastando en los próximos meses. De hecho, aunque el Ejecutivo no ha modificado su previsión de crecimiento para este año, si ha realizado una recomposición interna del mismo, dando un mayor peso al consumo privado y reduciendo el de la formación bruta de capital fijo...que podría entenderse como la asunción implícita de que no se van a ejecutar todos los fondos europeos que en principio se previeron.

A medio plazo, Calviño ha mostrado su confianza en que la inversión y la inyección de los fondos europeos permitan sostener el dinamismo del crecimiento a lo largo del año que viene. De la veintena de organismos que vuelcan sus previsiones en el Panel de Funcas - que muestra el consenso de los analistas en torno a la evolución de la economía española -, sólo los servicios de análisis de Santander y BBVA ratifican la previsión de crecimiento del 7% del Gobierno para 2022.