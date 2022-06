Calviño solo da el visto bueno al 16% de las empresas que solicitan el 'kit digital'.

El escenario económico que se avecina a medio plazo se presenta gris para el equipo de la vicepresidenta Nadia Calviño. La inflación sigue latente -y no se reduce-, el crecimiento del PIB continúa revisándose a la baja y, ahora el BCE se mantiene en alerta ante el temor de que España vuelva a sufrir una crisis de deuda soberana. En el Ministerio son conscientes de la necesidad de fortalecer el tejido empresarial ante este escenario tan frágil. Para hacer frente a esta situación existe un proyecto para digitalizar las pymes españolas (que es una de las principales patas del Plan de Recuperación). Una tarea que, por el momento, se antoja complicada. Así, en la primera convocatoria, el Ejecutivo solo ha aprobado el 16% de las peticiones de las compañías que tratan de participar en el 'kit digital' del Gobierno con el que pretenden llevar a cabo este impulso tecnológico.

El pasado 26 de febrero, se convocaron las primeras ayudas destinadas a la digitalización de empresas de entre 10 y 49 empleados. Esta primera línea de ayudas (de las tres que hay) cuenta con un presupuesto -vía fondos Next Generation- de 500 millones de euros (de los 3.067 millones que son en total) y cuya finalidad es "mejorar la competitividad y el nivel de madurez digital de las pymes". Sin duda, se trata de uno de los planes más ambiciosos de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en su empeño de efectuar con éxito su plan de digitalización de pymes para los años 2021 a 2025.

Cuatro meses después, fuentes internas de Red.es (que es una entidad publica que depende de forma directa del Ministerio de Calviño, en concreto, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial) aseguran a La Información que se han presentado 63.003 solicitudes para recibir las ayudas que el 'kit digital' ofrece para la digitalización de las pymes, pero que de estas, solo 10.400 se han aprobado. Es decir, 52.603 empresas, según los datos que manejan, no habrían recibido la subvención solicitada.

Calviño solo da el visto bueno al 16% de las empresas que solicitan el 'kit digital'. JUNTA DE ANDALUCÍA

Por otro lado, las mismas fuentes sostienen que ya se han gastado 125 millones de euros de los 500 que son en total para esta línea (empresas de 10 a 49 trabajadores). Por lo tanto, el 25% del presupuesto ya se ha usado. De momento, las compañías que se han beneficiado de este impulso en la digitalización de su negocio solo representan el 16% del conjunto total de empresas que han demandado estos fondos.

Como ya adelantó este periódico, una multitud de agentes digitalizadores (que son aquellas compañías encargadas de digitalizar a las empresas que han solicitado el 'kit') se han quejado de la dificultad y la complejidad de este mecanismo. "El problema es que el kit digital no cubre todo lo que quieras. Hay unos pliegos de condiciones que salen en la convocatoria. Por ejemplo, no te vale para rehacer la web y hacerla más bonita -por cierto, hay muchas que necesitan mejoras sustanciales- ni tampoco te lo puedes gastar en que te gestionen las redes sociales", añadían desde Zaragoza.

Una realidad a la que se le unía un problema añadido, como afirmaban desde Valencia. "El interés por nuestra parte también es nulo porque la forma de cobrar este servicio también es un poco complicado ya que todavía no sabemos cómo se cobra. Nos han dicho que, en principio, se cobra dentro de un año". Por otro lado, desde Galicia sostenían que "todo está siendo muy improvisado. No está muy claro el camino. En diciembre lo anunciaron, pero hay poca información y los plazos van lentos. Hay muchos clientes que no sé si el Gobierno los ha rechazado porque no te avisan".

Quizás, una de las razones de esta falta de información por parte de los agentes digitalizadores es por la complejidad con la que está descrito en el BOE. Así, el pago de las ayudas por parte del órgano concedente se les hará a estos de forma directa, pero -previamente- la empresa beneficiada del proceso digital deberá "elevar" la propuesta de pago al órgano concedente para que este pueda efectuar el pago al agente digitalizador. No obstante, el plazo de dicho cobro no aparece reflejado.

Además, las ayudas "se concederán bajo el único criterio del orden de presentación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de cumplimiento de los requisitos exigidos hasta que se agote el crédito presupuestario". El BOE marca una serie de reglas para todos los beneficiarios. "Estar al corriente de las obligaciones tributarias, disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital (que lo mide la plataforma Acelera pyme), no tener la consideración de empresa en crisis, también tendrán que declarar al órgano concedente todas las ayudas recibidas, entre otras". Por otro lado, desde Economía aseguran que -en principio- este mes de julio comenzará el segundo "segmento" de ayudas, que irán dirigidos a las las empresas de 2 a 9 trabajadores y a aquellos autónomos que tienen dos trabajadores.