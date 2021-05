Calviño tacha de "irresponsable" la competencia fiscal a la baja entre CCAA

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, considera una política fiscal "irresponsable" la competencia impositiva a la baja entre comunidades autónomas, que provoca una "dinámica empobrecedora" para toda España, además de ser "poco solidaria". En una entrevista a El Periódico de Catalunya, Calviño subraya que "en un país con un importante déficit y alta deuda pública y con claras carencias en financiación en servicios públicos como la sanidad y la educación, no me parece una política fiscal responsable".

Por otra parte, la ministra asegura que la prioridad del Gobierno es "impulsar el crecimiento y el empleo" y asegura que "hasta que sea sostenido, no se abordarán algunas reformas previstas en el plan" de recuperación relativas a los impuestos. En esta línea, ha asegurado que el sistema tributario progresivo que defiende el Ejecutivo implica "no subir la carga fiscal de las clases medias".

Respecto a la inclusión en el plan de recuperación de un sistema de peajes en las autovías del Estado, Calviño ha pedido no focalizar la atención en este único elemento y ha recordado que "muchos años ni siquiera invertimos lo suficiente para mantener las infraestructuras". Para la vicepresidenta, "el planteamiento de nuestro país no puede ser el de bajar impuestos y no asumir modelos de gestión de infraestructuras que sí tienen nuestros países vecinos", por lo que defiende "ir en la línea de europeizarnos".