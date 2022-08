Calviño ultima un vuelco a los informes clave del Tesoro para captar inversores

Apagón informativo en el Ministerio de Asuntos Económicos. En plena crisis económica derivada de la imparable escalada de los precios agravada tras la invasión rusa de Ucrania, el departamento que dirige Nadia Calviño ha suspendido la publicación de los principales informes que el Gobierno difunde periódicamente para poner a disposición de inversores nacionales e internacionales información actualizada sobre los principales indicadores de evolución de la economía española. Mientras organismos como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o ministerios como los de Trabajo o Seguridad Social continúan con la publicación regular de sus estadísticas, Economía cuelga el cartel de 'cerrado por vacaciones' hasta la vuelta del verano.

Este mismo viernes el INE confirmaba el dato de inflación de julio, con el Índice de Precios de Consumo (IPC) disparado al 10,8%, la tasa más elevada desde 1984. Y Estadística tiene previstas diversas publicaciones sobre indicadores de actividad económica a lo largo del mes de agosto: cifras de negocios de la industria y del sector servicios, índice de garantía de competitividad, coyuntura turística hotelera, precios industriales, hipotecas... y el avance del IPC a final de mes. Trabajo y Seguridad Social, por su parte, empezaron el mes difundiendo los datos de paro y afiliación y mantienen todas las publicaciones coyunturales fechadas para estos días: pensiones, prestaciones familiares, estadística de regulación de empleo...

Pero el Ministerio de Asuntos Económicos se va de vacaciones. Como todos los meses de agosto, la Dirección General de Análisis Macroeconómico, que cuelga de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, deja de publicar el boletín de coyuntura económica semanal, un documento que el departamento que pilota la vicepresidenta Calviño cuelga en su web todos los viernes por la tarde y que recoge sintéticamente los indicadores de coyuntura, nacionales y extranjeros más relevantes publicados desde la semana anterior, acompañados de una serie de cuadros y gráficos sobre las variables más relevantes de la economía española. Es la 'foto' del momento económico, que, como decimos, habitualmente se cancela en agosto.

El Ministerio publicó la última nota de coyuntura el pasado 29 de julio. "El PIB de España se aceleró en el segundo trimestre hasta el 1,1% intertrimestral, el mayor ritmo de crecimiento de entre los principales países de la zona euro, la ocupación alcanzó los 20,5 millones de personas y la tasa de paro se situó en mínimos desde 2008. El IPC crece en julio un 10,8% interanual. El Gobierno prevé un crecimiento del PIB español del 4,3% en 2022 y del 2,7% en 2023. En la zona euro, el PIB avanzó el 0,7% intertrimestral, mientras el PIB estadounidense volvió a caer en el segundo trimestre", reza el resumen ejecutivo, que recoge así la rebaja de previsiones "por el mantenimiento de los altos precios de la energía, que impactará en el crecimiento de nuestros socios comerciales y acelerará la normalización de la política monetaria", pero no incorpora el batacazo del mercado laboral en julio que anticipa un cambio de tendencia en el empleo.

La 'foto' que presenta el Ministerio sobre la evolución reciente de la economía española está, por tanto, desactualizada. Pero no es la única información que ha dejado de publicarse. La Presentación Kingdom of Spain, uno de los informes clave del Tesoro Público para inversores, se difundió por última vez el pasado mes de febrero, coincidiendo con el estallido de la guerra en Ucrania, pero no recogía su impacto sobre la economía patria porque era todavía incipiente. Otro de los informes principales del Tesoro, el Chart Pack, dejó de publicarse en junio. En teoría, el de julio ya debería estar disponible, pero el Ministerio todavía no lo ha colgado en su página web.

Nuevos indicadores

Fuentes del departamento que dirige Nadia Calviño justifican el apagón informativo en el caso del boletín de coyuntura económica semanal por las vacaciones del personal en agosto, algo que sucede cada año. Sobre el Chart Pack aseguran que "se actualiza periódicamente", aunque no concretan cuando verá la luz el próximo dosier. Y respecto a la Presentación Kingdom of Spain explican que "se está cambiando el formato" y el nuevo informe se sacará "después del verano". Las fuentes consultadas no aclaran si los cambios que se están llevando a cabo son de forma, de fondo, o de ambas, y se limitan a afirmar que "los informes se actualizan cada cierto tiempo".

Aquí resulta necesario recordar que desde hace meses el Ministerio de Asuntos Económicos ha adoptado como su principal referencia a la hora de medir el pulso de la recuperación de la economía española un ramillete de indicadores de alta frecuencia que le permiten medir la actividad diaria y que se basan en información sobre gastos con tarjeta bancaria proporcionados por los bancos, patrones de movilidad a partir de los datos de que disponen los operadores de telecomunicaciones, flujos de afiliación diaria a la Seguridad Social y otros indicadores de confianza o producción. Ese fue el origen de la guerra contra el INE, a quien Calviño ha acusado de medir mal el PIB, que acabó en la sustitución de su presidente.

Cabe esperar, por tanto, que los renovados informes del Tesoro incorporen nuevos indicadores, como los mencionados de actividad diaria, para 'vender' la recuperación a los inversores. Es cierto, de hecho, que los registros de Hacienda basados en las declaraciones de los contribuyentes y de las empresas ponen de manifiesto que el INE está subestimando el crecimiento de la economía. Es más, según la estadística trimestral de las declaraciones del IVA de la Agencia Tributaria, el PIB habría recuperado los niveles prepandemia desde el cuarto trimestre de 2021 y ahora estaríamos bastante por encima, con datos corregidos de inflación. Y la vicepresidenta Calviño está fijándose más en estos registros, más fiables que la contabilidad nacional, basada en unos modelos que, a su juicio, deben revisarse.