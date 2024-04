La Cámara de Comercio ve positivo que el Estado entre en Telefónica sin injerencias

Un movimiento positivo... si no se producen injerencias políticas. Es la idea que ha lanzado el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, al ser preguntado este martes por la entrada del Estado en Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Esto, después de que la SEPI diese la semana pasada un acelerón en su estrategia e irrumpiese en la operadora con la adquisición de un 3% (su objetivo es alcanzar el 10% del capital) para tratar de frenar el avance de Saudí Telecom (STC) en su accionariado y proteger la 'españolidad' de la compañía, considerada estratégica.

"Si es para apoyar y ayudar no me parece mal. Si es para intervenir, ya no me gusta", ha sentenciado Bonet en un desayuno coloquio organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE). El presidente de la Cámara ha felicitado, además, a Isidre Fainé y Ángel Simón, presidente y CEO de CriteriaCaixa, tras anunciar en las últimas horas que prácticamente han doblado su presencia en la operadora. "Tengo que felicitar a Fainé y Simón por el paso adelante que han dado en favor de Telefónica. Es una buena decisión", ha asegurado.

El holding de inversiones de la Fundación La Caixa ha elevado su participación del 2,69 al 5,007% en plena 'batalla' entre el Estado y el fondo saudí. Todo, apenas unos días antes de que tenga lugar una junta de accionistas clave en Telefónica. La convocatoria, que se celebra el próximo viernes 12 de abril, es la primera en la que participará STC.

No es el único movimiento empresarial sobre el que se ha pronunciado Bonet, quien también considera que la decisión de Puig, el gigante de la cosmética, de salir a bolsa -la firma espera captar más de 2.500 millones de euros mediante una oferta pública de venta de acciones (OPV)- "puede ser una buena solución" para las empresas familiares que, como la catalana, estén más diversificadas e internacionalizadas.

La eliminación de la 'golden visa' es "un gesto demagógico"

Más crítico se ha mostrado José Luis Bonet con la decisión del Gobierno de eliminar la 'golden visa', que concede el permiso de residencia a los extranjeros que adquieran una vivienda en España de más de 500.000 euros sin tener en cuenta ni las cargas ni la hipoteca. "Es un gesto demagógico", ha apuntado en referencia al anuncio del presidente del Gobierno, por el que el ala socialista de la coalición cumpliría uno de los puntos acordados en el pacto con Sumar.

Bonet ha lamentado esta decisión en un momento en el que el país registra cifras históricas de turismo -tanto a cierre del año pasado como en los dos primeros meses de 2024- y en el que cada vez más ciudadanos extranjeros estarían, en su opinión, dispuestos a fijar aquí su segunda residencia, como muestra el hecho de que las compraventas por parte de extranjeros registran récord en relación al total.

El presidente de la Cámara de Comercio ha aprovechado para solicitar al Ejecutivo que haga una "reflexión fiscal más allá de la voracidad recaudatoria". Considera que las empresas han sido claves para que la economía nacional haya resistido en un contexto de incertidumbre. A la vez, reprocha al Gobierno que haya logrado que España no esté "especialmente mal situada" en términos de déficit subiendo los impuestos y las cotizaciones sociales, cuando podría eliminar mucho gasto.

"Si la empresa es el motor principal. ¿Por qué la cargas de impuestos?", ha sentenciado. Entre los principales riesgos que afronta la economía, Bonet teme que las pymes que están sufriendo se pongan a la defensiva y no inviertan, no innoven y no salgan a exportar.