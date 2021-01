¿Se registran las cámaras de seguridad de la comunidad en protección de datos?

PREGUNTA ¿Hay que registrar en la agencia de protección de datos cámaras de seguridad simuladas, que se ponen solo con ánimo de disuadir a los ladrones?

No, porque no existe ningún tratamiento de datos personales si no se han instalado verdaderas cámaras, y si no se registran datos personales no es de aplicación el Reglamento de Protección de Datos.

Esto es así si se trata de esas cámaras que son meras "carcasas" con aspecto de cámara de seguridad pero que no tienen en su interior los elementos técnicos que permiten la grabación o visionado de imágenes, esto es, si se trata de elementos que no pueden ponerse en marcha como cámaras.

Si, por el contrario, lo que se instala son cámaras de verdad que podrían funcionar con solo activarlas, entonces sí es de aplicación la normativa citada, ya que es factible que a través de las mismas se realice un tratamiento de datos personales.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com