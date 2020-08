¿Qué hago si mi vecino no quita cámaras de seguridad que miran a mi finca?

Mi vecino de parcela ha sembrado el perímetro de cámaras de seguridad y hay dos que miran hacia mi finca. Le he pedido cien veces que las quite pero me dice que no graba imágenes ni nada y que realmente son solo disuasorias (“de pega”, vaya). He consultado al administrador y me dice que tengo que demostrar que son reales para poder demandar, pero claro, el vecino no me deja entrar en su parcela a comprobarlo. ¿Qué puedo hacer (legalmente)?