El cambio en el cálculo de la pensión va a beneficiar a 2,9 millones de trabajadores

El cambio en el método de cálculo de las pensiones de los trabajadores a tiempo parcial va a beneficiar a más de 2,9 millones de ocupados. Son las personas que en la actualidad tienen contratos con este tipo de jornada, de acuerdo con los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de este año, la última publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que está por difundir la del segundo trimestre a finales de este mismo mes de julio.

Según ha podido confirmar La Información, el Ministerio de Trabajo acaba de revolucionar el cálculo de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial tras asumir de manera inmediata el criterio del Tribunal Constitucional que, siguiendo la estela del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, determinó ayer que el método de cálculo de estas prestaciones no solo deja en situación de desigualdad a los trabajadores a tiempo parcial respecto a los que tienen un contrato a tiempo completo, sino que además "constituye una discriminación indirecta por razón del sexo", ya que estadísticamente la mayor parte son mujeres.

Mira también El TC anula el cálculo de la pensión del tiempo parcial por discriminar a la mujer

Para acabar con esta situación de desigualdad en la jubilación, el departamento que dirige Magdalena Valerio se ha puesto manos a la obra desde ya. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) está haciendo los ajustes oportunos para que, efectivamente, el cálculo de las pensiones de los trabajadores a tiempo parcial se ajuste a la sentencia del Tribunal Constitucional desde hoy mismo, según confirman desde el Ministerio. "Dado que las herramientas informáticas tardarán algunos días en asumir estos ajustes, la gestión se hará de forma manual hasta que estén listas", matizan estas mismas fuentes.

¿A cuántos trabajadores beneficiará esta modificación? En España tienen un contrato a tiempo parcial más de 2,9 millones de personas, en concreto, 2.900.700 ocupados, de acuerdo con la EPA más reciente, en la que se alcanzó el máximo histórico de esta modalidad de empleo. Hay más personas que nunca trabajando a tiempo parcial y ya suponen cerca del 15% sobre el total de ocupados. De ellos, están próximos a la jubilación (mayores de 60 años) más de 200.000 personas, y el grueso tienen entre 40 y 44 años (más de 400.000 trabajadores).

De estos más de 2,9 millones de ocupados, el 75% son mujeres. En valores absolutos, alcanzan las 2.162.200 trabajadoras en estos momentos. Así, la parcialidad les afecta a ellas de manera masiva y, por eso, los tribunales y el Ministerio han entendido que se produce una discriminación por razón de sexo que les perjudica en el cálculo de la pensión, ya que hasta ahora se aplicaba un coeficiente de parcialidad que reducía el número efectivo de días cotizados, menguando la prestación.

Este coeficiente reductor queda eliminado a partir de este mismo jueves. "El INSS lo va a hacer de forma automática para las pensiones que se generen a partir de hoy o que no tuvieran resolución firme", confirman desde Trabajo. Hay que recordar que, en cuanto al alcance de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad, el TC, aplicando su reiterada doctrina, no extiende su pronunciamiento a las situaciones administrativas firmes "en virtud del principio constitucional de seguridad jurídica". Es decir, no existe carácter retroactivo.

Más allá de confirmar que los beneficiarios de estas prestaciones no tendrán que realizar ningún trámite, Trabajo recuerda que "la sentencia es de ayer, que no está ni siquiera publicada en el BOE, y que lo habitual en estos caso sería que no entrase en vigor hasta después de hacerlo". Con todo, "la Seguridad Social se está dando toda la prisa posible y utilizando todos los recursos a su alcance", explican.

De igual manera, por los mismos motivos, el Ministerio todavía no ha determinado el impacto presupuestario de esta medida ni cómo va a afectar a la cuantía de las prestaciones. "En estos momentos estamos volcados en implementar la sentencia", zanjan.