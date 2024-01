Así cambia tu nómina en enero con la subida del MEI y las retenciones de IRPF

Una de cal y otra de arena. Así recibirán los trabajadores la primera nómina del año en enero de 2024. El salario neto de los trabajadores incluye dos novedades: la primera reducirá el dinero que reciben los empleados a final de mes y la segunda puede aumentarlo, aunque todo depende del salario y situación personal.

¿Baja mi nómina en 2024 por la subida del MEI?

La primera gran novedad de las nóminas de 2024 es el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional o MEI. Este mecanismo se puso en marcha en 2023 y su impacto subirá cada año hasta 2029.

El MEI es una de las medidas incluidas en la reforma de las pensiones e implica el pago de un porcentaje adicional en cotizaciones a la Seguridad Social. La diferencia con el resto de cotizaciones, es que la del MEI no supondrá ningún aumento de las prestaciones que se reciben.

En otras palabras, que los trabajadores seguirán cobrando la misma pensión de jubilación o la misma cantidad por la baja laboral aunque coticen más a la Seguridad Social. La razón es que el dinero del MEI se destinará a dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Así es como se preparará para afrontar los gastos de la oleada de jubilaciones que está por llegar.

En 2023 el MEI supuso una cotización adicional del 0,6% sobre la base de cotización. De ese porcentaje, el trabajador hizo frente a un 0,1% y la empresa al 0,5% restante.

En 2024 el MEI aumentará hasta el 0,7%, 0,1 puntos porcentuales más que en 2023. El porcentaje se repartirá entre un 0,12% a cargo del trabajador y el 0,58% restante, que sumirá la empresa. El resultado es que los trabajadores cobrarán menos en su nómina por culpa del MEI.

Más subidas de impuestos

El MEI seguirá subiendo hasta 2029, cuando alcanzará el 1,2%. El objetivo es que después ese porcentaje se mantenga hasta 2050. Así es como irá aumentando año tras año:

0,70% en 2024, de los que 0,58% corresponderá a la empresa y el 0,12% al trabajador.

0,80% en 2025, de los que el 0,67% corresponderá a la empresa y el 0,13% al trabajador.

0,90% en 2026, de los que el 0,75% corresponderá a la empresa y el 0,15% al trabajador.

1,00% en 2027, del que el 0,83% corresponderá a la empresa y el 0,17% al trabajador.

1,10% en 2028, de los que el 0,92% corresponderá a la empresa y el 0,18% al trabajador.

1,2% en 2029, de los que el 1,00% corresponderá a la empresa y el 0,20% al trabajador.

Actualización de las retenciones al salario mínimo

El segundo cambio en la nómina de enero afecta a las retenciones de IRPF que se aplican y al mínimo exento de declarar.

Para adecuar las retenciones al aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), se ha subido el límite exento de tributar desde los 15.000 euros fijados para 2024 hasta los 15.876 euros del SMI.

Esta cantidad marca la cifra límite por debajo de la que cual no hay obligación de retener y también por la cual no pagas impuestos al hacer el IRPF. Tras los cambios, no se practicarán retenciones sobre los rendimientos de trabajo a quienes no superen los siguientes ingresos en función de su situación personal:

Además de este cambio, también se han afinado las retenciones para quienes ganen menos de 19.747 euros, de manera que no se produzca un salto de recaudación para quienes cobran entre el SMI y 21.000 euros, que venían soportando un tipo marginal más elevado.

Estos ajustes deberían hacer que la retención sea menor para esos perfiles y que les llegue más dinero a su cuenta.

En cualquier caso, hay que recodar que las retenciones de IRPF son un dinero que se adelanta todos los meses a cuenta del resultado de la renta. Dicho de otra forma, que después la renta saldrá a pagar si las retenciones no han sido suficientes y a devolver si Hacienda te ha retenido de más.

Las empresas calculan estas retenciones automáticamente, pero como trabajador puedes ajustar la retención para que la renta 2024 no te salga a pagar, por ejemplo.