Campa cree que el dinero del gravamen a los bancos estaría mejor en las entidades

"Es un buen momento para ser prudentes, guardar dinero, acumularlo en el sector". Es la tesis que defiende el presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, al ser preguntado sobre el hecho de que el gobierno de coalición se plantee hacer permanente el gravamen -en origen extraordinario- a los beneficios de la banca. "Que el dinero se vaya del sector privado al público, implica que se va del sector, con lo cual, desde el punto de vista de prudencia siempre es mejor que el dinero se quede dentro del sector", ha precisado durante su intervención este viernes en un desayuno organizado por el Fórum Nueva Economía.

El que fuera secretario de Estado de Economía en el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha apuntado, no obstante, que el tributo se fijó en el momento "correcto" del ciclo, y ha hecho hincapié en que "no es una situación única española". Tanto es así que ha recordado que la mitad de los países de la Unión Europea cuenta con una tasa de este tipo y, de hecho, en aquellos donde predominan los préstamos a tipo fijo "el debate no existe". Es un caso diferente al español, ha recordado, donde la mayoría de los créditos son a tipo variable -y están referenciados al Euríbor-.

Los beneficios de la banca han tocado techo o están a punto

José Manuel Campa, que considera que las perspectivas para el sector financiero europeo son "buenas" aunque con "prudencia", no descarta que los beneficios de las entidades hayan tocado techo o estén a punto de hacerlo. Dependerá de las próximas decisiones de política monetaria que tome el Banco Central Europeo (BCE), ha explicado. Si, como se prevé, probablemente los tipos no suban más o incluso bajen a medio plazo, "los márgenes se estrecharán". Los tipos de referencia se sitúan en el 4,5% desde septiembre, en máximos desde 2001, tras las diez alzas consecutivas que la entidad ha aplicado desde julio de 2022.

A ese estrechamiento de márgenes contribuirán también, a su juicio, la depreciación de los activos y los pasivos en los balances de los bancos, así como por la eliminación de las medidas de liquidez adicionales de los bancos centrales, que harán que las entidades a tener que financiarse en el mercado a un coste más alto. "En general esa dinámica yo diría que sí llevaría a que los márgenes financieros probablemente estén, si no en su nivel más alto, rozando su nivel más alto".

"Poner topes de precios no es una medida de política económica natural"

En relación al debate abierto por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre la posibilidad de limitar los sueldos a los directivos de las grandes empresas, Campa ha dejado claro que una cosa son las limitaciones cuantitativas al nivel de los sueldos y otra las que se establecen a la estructura en la que se pagan esos sueldos (retribuciones fijas, variables...) que, de hecho, ya están reguladas en Europa. "Nosotros no somos creyentes de la primera parte", ha zanjado, puesto que eso es un tema de gobierno interno de las entidades y del mercado laboral de ejecutivos. "La fijación de precios o poner topes de precios no es una medida de política económica natural", ha añadido.