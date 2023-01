Un carguero encalla en el Canal de Suez y aviva el fantasma de la crisis de 2021

El buque de transporte de mercancías que ha permanecido encallado desde la pasada madrugada en el Canal de Suez, en Egipto, ha sido finalmente reflotado este lunes por la mañana. El mal tiempo y las fuertes lluvias serían las responsables de que el buque "Glory", con bandera de las Islas Marshall, quedase varado en mitad de una de las principales rutas del mundo a nivel comercial. El carguero encalló cerca de El Qantara, en el estado egipcio de Ismailia, según confirma la contratista de servicios Leth Agencies.

La navegación en el canal ya permaneció totalmente bloqueada durante varios días en marzo de 2021 después de que el portacontenedores 'Ever Given' -uno de los barcos más grandes del mundo perteneciente a la compañía Ever Green- encallase por la alta marea, en un incidente que tuvo importantes repercusiones para el comercio marítimo global -alrededor del 90% de las mercancías se transportan por esta vía a nivel mundial-.

El buque "encalló por el mal tiempo y las fuertes lluvias y varios barcos remolcadores intentan desencallarlo sin éxito", añadieron las fuentes sin precisar más detalles. Al parecer, la embarcación transporta grano procedente de Ucrania hacia China. Los datos que maneja la Administración de Información de Energía de EEUU (EIA, por sus siglas en inglés) dan idead de hasta qué punto es estratégico el canal.

El canal es una de las principales vías de ingreso para Egipto

Casi el 10% del todo el comercio marítimo de petróleo y el 8% del comercio mundial de gas natural licuado transitan actualmente por esta franja de agua de 163 kilómetros que atraviesa el Norte de Egipto en la zona más estrecha de la península del Sinaí. Es un paso clave, pese a que no alcanza la relevancia del Estrecho de Malaca (entre la costa occidental de la península malaya y la isla indonesa de Sumatra) ni la del Estrecho de Ormuz, considerado como la "arteria petrolera" más importante a nivel global puesto que por ella pasa más del 30% del crudo que se mueve por vía marítima en todo el planeta.

Es, además, la tercera fuente de divisas para Egipto por detrás del turismo. Así, el año pasado habría reportado para el país ingresos por valor de 7.900 millones de dólares (alrededor de 7.396,69 millones de euros al cambio actual) frente a los 6.333 millones que el país recabó por esta vía el ejercicio previo. Las autoridades confirmaron hace solo unos días que esa facturación supondría la más alta de la historia para el Canal de Suez, que habría registrado el paso de más de 23.000 barcos que transportaban 1.400 millones de toneladas de carga.