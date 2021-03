Navieras, puertos... El impacto del cierre del Canal de Suez asombra al mundo

El cierre temporal del Canal de Suez por el bloqueo del buque portacontenedores Ever Given, de la naviera Evergreen, podría costar al comercio mundial entre 6.000 y 10.000 millones de dólares por cada semana de inmovilización. Una cifra nada desdeñable cuando Europa o Estados Unidos -que se ven afectadas de forma directa por este episodio- pelean por salir adelante de la crisis generada por el coronavirus. Navieras, puertos y compañías de todo el mundo han empezado a percibir los primero efectos del atasco en una vía que aglutina el 12% del comercio mundial.

Es el caso del Puerto de Algeciras, el quinto mayor de Europa, donde una de las dos terminales -la de APM, que opera los buques de Maerks- tiene tres portacontenedores esperando a que se desbloquee el paso, tal y como confirmaban fuentes de la Autoridad Portuaria a este diario. Se trata de barcos de gran tamaño, como todos los que proceden de las fábricas de Asia. Si no se resuelve en un plazo razonable, este incidente puede provocar un problema para el comercio global, reconocen. La vía alternativa, que ya están explorando algunas compañías, es bordear toda la costa africana por el Cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica), una ruta que puede disparar el coste del viaje en términos de consumo de combustible -y que no es tan sencilla porque no todos los puertos del continente estarían preparados para suministrar combustible a tantos buques.

Maersk, la mayor naviera del mundo por tamaño de flota y capacidad de carga, contaba con nueve portacontenedores y dos buques asociados anclados en la zona a la espera de que se reabra el paso en el momento de escribir este artículo. "El impacto en la cadena de suministro mundial como resultado del bloqueo de los buques en el Canal de Suez depende del tiempo que la ruta permanezca intransitable. Seguimos de cerca las operaciones de reflotamiento y actualmente estamos estudiando todas las alternativas posibles", aseguran desde la compañía danesa a 'La Información'.

Añaden, además, que Svitzer, proveedor de servicios de remolque y seguridad de la firma, "está participando en las operaciones de reflotamiento en curso a petición de la Autoridad del Canal de Suez (SCA)". La segunda naviera en tamaño, MSC, con sede en Suiza, ha publicado una nota en la que asegura que como usuario frecuente del canal, "está monitoreando la situación muy de cerca", por si hiciera falta "algún plan de contingencia de la red de servicio o de la flota" e incidió en que las compañías encaraban ya un mercado "desafiante". La división europea de la tercera mayor compañía del sector, la china Cosco, no ha querido pronunciarse de momento al respecto.

La gota que colma el vaso del comercio mundial

El Canal de Suez es el paso para el movimiento de mercancías entre Europa y Asia. En 2019, antes de la crisis de la Covid-19, lo transitaron más de 19.000 barcos con 1.250 millones de toneladas de carga. Según explican desde la compañía de seguros de crédito Euler Hermes (filial de Allianz) es probable que cualquier bloqueo "tenga un impacto significativo". El incidente implicará retrasos en el envío de artículos cotidianos para consumidores de todo el mundo. Según nuestra estimación, cada semana de cierre debería costar entre 0,2 puntos y 0,4 puntos porcentuales de crecimiento comercial anual. Otra firma, Lloyd's List, asegura que el colapso impide el tránsito diario de mercancías valoradas en unos 8.231 euros.

El problema es que el bloqueo del Canal de Suez es la gota que colma el vaso del comercio mundial. Las interrupciones en la cadena de suministro desde principios de año (escasez de contenedores, semiconductores, etc.) podrían costarle al crecimiento real del comercio 1,4 puntos porcentuales. Estaríamos hablando de 230.000 millones de dólares de impacto directo, además de la inmovilización en el Canal de Suez. "Los plazos de entrega de los proveedores se han alargado desde principios de año y ahora son más largos en Europa que durante el pico de la pandemia Covid-19 en 2020", añaden desde Euler Hermes.

El último parte de situación dado a conocer por la Autoridad del Canal este viernes por la tarde cifraba en más de 230 barcos los que permanecen a la espera de poder cruzar el paso entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo para proseguir el camino con su carga. Una parte de ellos transporta petróleo del Golfo Pérsico -casi el 10% del todo el comercio marítimo de crudo atraviesa este paso- . Fuentes de Repsol y de Cepsa han asegurado a este diario que ninguna de las dos compañías se han visto afectadas por esta situación.