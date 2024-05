Candela Peña: de pedir dinero, a querer ser millonaria con su propio perfume

La actriz Candela Peña se sabe muy bien los datos del éxito que está cosechando en Netflix 'El Caso Asunta: "En 44 países estamos en el top 5. En 64, en el top 10, y somos la serie de habla hispana más vista del planeta". Así presenta su último trabajo que tantos aplausos recibe por su interpretación de Rosario Porto. Si hace unos días revelaba los problemas económicos a los que se enfrentó pidiendo un bizum para pagar la luz, ahora tiene la clave para hacerse millonaria: "Tener un perfume".

Así lo confesó Peña en 'Late Xou con Marc Giró' de RTVE. "Yo pienso que ya he demostrado que soy buena actriz, o que me lo curro, y quiero sacar dinero de algo y me gustaría tener un perfume", explica. ¿El motivo? David Bustamante. Relata la actriz que escuchó al cantante "cuando dijo que de donde más pasta sacaba era de su colonia".

Bromea con el presentador al asegurar que "escribí hasta a los Puig para aprender si hacían cursos y me dijeron que no dan clases". De ahí pasó a la Academia del Perfume de Madrid "y ahora tengo que hacer las pruebas de nariz para saber distinguir los olores". Todavía no tiene un nombre pensado, pero tiene claro que sería "muy bonito" y que ella es más de "pachulismo y sándalo" y poco dulce o "vainilla".

Problemas económicos de Candela Peña

Candela Peña ahora bromea con los los seguidores de 'El Caso Asunta' que le dicen que la descubrieron en 'La Resistencia' o 'Hierro' "y soy más vieja qué"... Lleva en el mundo de la interpretación ya muchos años pero eso no la ha garantizado un buen colchón financiero. "De premios no se come", ha dicho en más de una ocasión. Tanto es así que en otra de las entrevistas que está haciendo estos días tras el estreno de la serie de Netflix confesó que en algún momento tuvo que pedir un bizum a una amiga "para pagar la luz".

Bustamante y el negocio de sus colonias

Con tres estatuillas Goya en sus estanterías, Candela Peña no olvida las palabras de David Bustamante. En una visita a El Hormiguero reconoció que sus perfumes "se venden mucho, me forro con ellos todo el año". En anteriores ocasiones no sabía ni cuántas colonias tenía en el mercado, pero esta vez aseguró que "acabo de sacar la número 10, se llama Mío Power. Además, confesó que "el único secreto es que yo elaboro los perfumes, voy al laboratorio. Me mandan pruebas y yo soy el que dice cómo tiene que oler". Y por último, bromeó con una frase que podría decir en los conciertos: "Si quiere ligar al instante, utiliza fragancias de Bustamante".

Puig y el éxito de los perfumes

Las colonias de Bustamante forman parte de la extensa familia de Puig, que hace una semana salía a bolsa. Es por eso que Candela Peña habría llamado a esta empresa familiar para hacerse un hueco en un mercado que a Bustamante durante la pandemia le siguió generando ingresos pese al parón de la música por el coronavirus.