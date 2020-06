Cani Fernández será la futura presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en sustitución de José María Marín Quemada. La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a su idoneidad como candidata para el puesto entre reproches de falta de independencia por parte de los dos principales partidos de la oposición, Partido Popular y Vox. La abogada experta en competencia se ha mostrado tajante para señalar que "nunca habrá conflictos de interés" y ha anunciado que rompe con el prestigioso despacho Cuatrecasas toda relación profesional, incluyendo la excedencia que solicitó cuando se unió al equipo de Moncloa hace unos meses.

Fernández comenzó su discurso en la Cámara Baja advirtiendo de que, si en algún momento se podía vislumbrar alguna duda sobre su independencia, antes de que eso ocurriese, como presidenta de este organismo se abstendría de conocer la información a la que se refiriese. Ante esta afirmación, los representantes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, Mario Garcés, María Muñoz y Víctor González, respectivamente, mostraron sus diferencias con la labor que ha desempeñado hasta el momento la futura presidenta de la CNMC y el trabajo que deberá afrontar desde que sea nombrada para el cargo. Todo ello, pese al reconocimiento de su valía profesional.

La portavoz del partido naranja ha sido la primera en manifestarse en este sentido, preguntándole, no solo por su relación con el partido que la ha propuesto para el cargo, como ha ocurrido con el resto de candidatos, sino también por sus intereses profesionales o personales con ciertas empresas que puedan ser objeto de regulación por parte de la CNMC. González, en nombre de Vox, ha ahondado más en esta cuestión requiriéndole una lista de las empresas con las que hubiese trabajado en los últimos dos años y que pudieran causar algún tipo de conflicto de interés. Más allá de su propia labor, el partido que encabeza Santiago Abascal y los populares, por boca de Mario Garcés, también le preguntaron por las incompatibilidades que podrían surgir como derivada de la labor profesional de su marido, Jorge Padilla, director de una de las principales agencias de Competencia de España.

Cani Fernández respondió a todas estas cuestiones de forma tajante, señalando que "nunca habrá conflicto de interés" y que para evitar cualquier duda ha renunciado a la excedencia que le había sido concedida en el bufete del que era socia, Cuatrecasas. "Si usted tuviera tantas incompatibilidades que al final mayoritariamente tuviera que abstenerse, no podría ser presidenta de la CNMC", le refirió Garcés. Fernández se reiteró en su independencia y reseñó varias de sus labores entre los que se encuentran "haber trabajado para el Gobierno" pese a litigar en numerosas ocasiones en contra "en las que siempre he ganado al Reino de España".

La futura sucesora de Marín Quemada respondió finalmente a las críticas de los partidos de la oposición haciendo referencia a un informe de la OCDE en el que se señala que frenar el hecho de que profesionales técnicos de primer nivel lleguen a los reguladores "no es legal" ni tampoco una buena idea. La línea de trabajo de la futura presidenta de este órgano persigue dar "un nuevo salto de calidad" a la CNMC para lo que ha prometido "reglas del juego claras y dinámicas" que permitan modernizar la economía por parte de los "sectores estratégicos", algo que en su opinión "sólo se puede lograr combinando de manera rigurosa, tanto en el diseño regulatorio como en los expedientes de competencia, análisis jurídico y económico".

Críticas a Carlos Aguilar, candidato de Podemos

Pero las críticas a Cani Fernández no fueron las únicas que tuvieron lugar en la Comisión de Economía de este jueves en el Congreso de los Diputados. El candidato propuesto como consejero por Unidas Podemos, Carlos Aguilar, también tuvo que enfrentarse a los partidos de la oposición que criticaron su falta de experiencia en el mundo de la competencia y su supuesta falta de independencia por una hipotética relación con Jaume Roures que el propio Aguilar ha negado tajantemente, "no lo he visto en mi vida".

Aguilar cuenta con un perfil enfocado al entorno audiovisual, tras haber realizado varias investigaciones en este campo, así como una tesis doctoral sobre el tratamiento de la información en los contenidos audiovisuales. El futuro consejero ha señalado que su nombramiento responde a la necesidad de formar una CNMC "más plural" pese a que "evidentemente no soy ningún experto" en competencia. Tanto Cani Fernández como el propio consejero propuesto por UP han sido declarados idóneos con los votos en contra de Ciudadanos, Partido Popular y Vox, mientras que el partido naranja se ha abstenido en las otras tres votaciones.

El Supervisor Mayor del Reino queda así en manos del PSOE que contará con seis de los diez puestos en el consejo, incluídos la presidenta y el vicepresidente. Los sillones restantes están ocupados por María Ortíz, propuesta por el PP de Mariano Rajoy pero sin vinculación con el partido y cuyo mandato sigue vigente; María Pilar Canedo, propuesta en su día por Ciudadanos; y los recién nomobrados Aguilar y Salas, nombrados por Unidas Podemos y ERC, respectivamente.