La carga oculta de Díaz en su Ministerio: más de 200 inmuebles que no se venden.

Cuando Yolanda Díaz fue nombrada ministra de Trabajo, apenas recibió interés mediático. En sus primeros meses, para la opinión pública, no era más que una diputada gallega, afiliada al Partido Comunista y que no sabía ni siquiera explicar lo que era un ERTE. Media legislatura después, esa mujer sonriente y que se expresaba con dificultad, ha sacado adelante medidas de especial relevancia para la legislatura, como el salario mínimo o la reforma laboral. Este éxito -junto con su carácter particular- la han lanzando al estrellato: para los medios es la sustituta natural de Pablo Iglesias; para algunos analistas, la futura presidenta del país; y para la oposición, se ha convertido en la nueva figura a la que atizar. Sin embargo, este ruido que hay en el escenario contrasta con el silencio que hay al otro lado del telón: su Ministerio sigue sin encontrar buenos postores para los más de doscientos edificios en propiedad que tienen para venta o permuta (intercambiar por otro bien).

Según los datos del Ministerio de Trabajo, existen 220 bienes inmuebles (solares, viviendas, edificios y locales) en gestión de venta o permuta. Las provincias donde Díaz tiene más bienes bajo esta condición son: Barcelona (20), Asturias (11), Valladolid (9), Murcia (9), Madrid (9), Jaén (9) y Granada (8). En cambio, Soria (1), Huelva (1), Guadalajara (1), Salamanca (1), Cuenca (1), Cáceres (1) y Albacete (1) son los lugares con menos edificios bajo este tipo de condición. Además, la mayor parte de los edificios corresponden a sedes sindicales, casas del pueblo u oficinas de empleo.

El edificio más simbólico del que es titular Trabajo es la sede del sindicato CCOO, en Via Laietana (Barcelona). Una estructura que lleva rodeada con una malla protectora desde 2006, cuando se desprendió un trozo de cornisa e hirió a un viandante. Otro de los 'grandes' edificios en propiedad del Ministerio es el situado en la plaza Cristino Martos de Madrid -una construcción de siete pisos y que ocupa la esquina de una manzana- que presenta hoy un aspecto muy desmejorado y cuya puerta principal se encuentra sellada, pintada y con viejos carteles publicitarios pegados.

Estos dos edificios de las dos grandes ciudades son solo una pequeña muestra representativa del resto. En Bilbao, en la calle Barraincúa 13, se erige una construcción poco atractiva arquitectónicamente. Su fachada, revestida en piedra, denota cierto abandono por parte del Ministerio, lo que sintoniza con su intención de venderla. Mientras tanto, el sindicato vasco ELA aprovecha ese espacio para manifestar sus proclamas.

Uno de los inmuebles del Ministerio (La Font de la Figuera, Valencia). Google Maps

En el municipio cordobés de Cabra se encuentra la Avenida de José Solis, una calle estrecha y alegre rodeada de macetas y viviendas señoriales construidas, probablemente, a principios de siglo. Sin embargo, de entre todas las edificaciones hay una que llama la atención: un edifico gris y sin presencia alguna. Esta construcción de cuatro plantas con un aspecto fantasmagórico fue la antigua sede de los sindicatos... y Trabajo no sabe cómo deshacerse de él.

En un pueblo de una provincia próxima está Atarfe (Granada). Allí, está situada una Casa del Pueblo. Su aspecto está deteriorado, sobre todo en los laterales de la vivienda. Todo indica a que en la actualidad no tiene ningún uso, salvo para colocar propaganda socialista en su fachada, como así se observa en una fotografía. Si uno pasea por las calles de Luarca (Asturias), se topara con un edificio destartalado, con dos palos sobre un pequeño tejado - que se intuyen que fueron los que sujetaron hace un tiempo dos banderas- y una hiedra que se asoma fruto del abandono. La única pista que nos invita a pensar que es un edificio público es el pequeño logo que hay en la entrada, donde hace mención al Ministerio de Trabajo, junto con un cartel de mayor tamaño, que anuncia un "traslado".

Sede de CCOO en Barcelona. Google Maps

Una realidad que contrasta con lo que viven otros ministerios, como el que dirige la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que, no solo tiene menos inmuebles para vender (92), sino que, además, están en proceso de subasta. Sin embargo, de entre todos ellos, destaca el ministerio que lidera la titular de Defensa, Margarita Robles. Así, y según sostienen desde Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, "somos de los que más vendemos. A lo largo del año pasado conseguimos hasta 100 millones de euros".

En el último presupuesto (año 2021) del Ministerio de Trabajo apenas se recaudaron 125.000 euros en "alquiler y productos inmuebles". Una cantidad superada por el gasto, por ejemplo, de material de oficina. Para Trabajo esta cantidad 'ingente' de edificios supone todo un quebradero de cabeza porque afecta a sus presupuestos. Aunque todos los edificios públicos están exentos del impuesto municipal del IBI, mantener estas grandes estructuras supone un coste. Una escenario que convierte a estos activos en unos pasivos ocultos.