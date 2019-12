Todas las tarjetas de descuentos que acreditan que eres jubilado por CCAA

Los casi 10 millones de jubilados españoles cobran de media 1.140 euros al mes, y en conjunto suponen el mayor gasto en pensiones que destina la Seguridad Social, más del 70% del importe. Sin embargo más de la mitad de los jubilados no llegan a los 900 euros. Ante esta situación, muchos pensionistas ven insuficiente la pensión que reciben y tienen que recurrir a ayudas públicas para completar este ingreso.

A nivel nacional la Administración Pública recoge diferentes programas que cubren las necesidades en diferentes ámbitos, transporte, ocio o cultura, entre otros, para maximizar el valor de la pensión de jubilación. Pero además, según la Comunidad Autónoma en la que vivas también puedes beneficiarte de otras ventajas. A continuación repasamos las tarjetas que reconocen a los jubilados en cada región y las ventajas que incluyen, aunque muchas de ellas se dirigen a los mayores de manera general o a los pensionistas.

Comunidad de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ofrece la tarjeta 'madridmayor.es' a las personas mayores para pertenecer a un Centro Municipal de la capital y disfrutar de diferentes actividades. Por ejemplo, entre otras, las personas titulares tienen acceso a descuentos especiales en actividades y reducciones en el 'abono deporte' de instalaciones deportivas municipales. Además, tendrán descuentos en multitud de servicios de sanidad, alimentación o bienestar.

Pueden acceder a esta tarjeta todos los mayores de 65 años, los pensionistas que tengan más de 60 o las parejas o cónyuges de los anteriores. Los pensionistas con menos de 65 años deberán acreditar su condición y sus cónyuges el libro de familia.

Más allá de la capital, en la Comunidad también se incluyen beneficios para este sector de población. El menor coste para moverse en transporte público es uno de ellos. Los mayores de 65 años se incluyen en el abono de tercera edad que a partir de enero costará 9,30 euros, y en 2021 y 2022 se irá reduciendo su coste hasta su gratuidad.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana existe la 'Tarjeta del Mayor' dirigida a todos los mayores de 65 años, sean pensionistas o no, y a los pensionistas mayores de 60 años. Facilita el acceso a determinadas ventajas o descuentos en compras o servicios. Algunos ejemplos son descuentos en tratamientos sanitarios y de bienestar u ocio y cultura.

Andalucía

La Junta de Andalucía no se dirige directamente a los jubilados, pero los mayores de 65 años, sigan en activo o no, que residan en esta Comunidad pueden solicitar la Tarjeta 'Andalucia Junta Sesenta y cinco'. Este carnet permite a sus titulares contar con descuentos a la hora de comprar audífonos y gafas o para disfrutar de ocio y cultura en la región. La tarjeta tiene una vigencia de cinco años, una vez cumplidos la persona deberá renovarla aunque no se le cobrará por ello.

Castilla y León

En Castilla y León existe la tarjeta de socio del 'Club de los 60', aunque está dirigida a todos los mayores de 60 años que lo soliciten, muchos de los beneficios que ofrece exigen la condición de jubilado. Además del requisito de la edad, la única condición es estar empadronado en cualquier municipio de Castilla y León. Con ello, el interesado puede beneficiarse de todas las actividades de la región dirigidas al "envejecimiento activo". Entre otras actividades se incluyen viajes o actividades culturales.

Cataluña

Dentro de Cataluña, la principal tarjeta que destaca es la que proporciona el Ayuntamiento de Barcelona a los mayores de 60 años, entre los que se incluirán los jubilados, o con alguna discapacidad. La denominada 'Tarjeta Rosa' facilita descuentos y ventajas en un gran número de establecimientos y entidades —tanto de Barcelona como del área metropolitana—. Algunos de los beneficios incluyen servicios de salud, ocio y cultura, belleza o deporte. Además del requisito de la edad, los beneficiarios deberán cumplir los baremos de ingresos económicos establecidos por el Ayuntamiento.

En el resto de la Comunidad existe una tarifa especial para el servicio de ferrocarriles de la que se pueden beneficiar los jubilados. En concreto, los mayores de 65 años pueden viajar gratuitamente o con descuento por la red ferroviaria de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) de la corona 1, red de autobuses y metro, el TramBaix y el TramBesòs, con excepción de los servicios especiales y el Bus Turístico.

Aragón

En la Comunidad de Aragón los mayores de 65 años pueden obtener el carnet de socio de un 'Hogar de mayores'. En la actualidad la región cuenta con 31 centros que acogen cerca de 150.000 socios. La expedición del carné de socio es gratuita y permite utilizar la mayoría de los servicios del centro sin coste alguno. Entre otros se incluyen actividades para la salud física y mental, diferentes talleres o actividades de animación.

Castilla La Mancha

En Castilla La Mancha no existe una tarjeta que reconozca la condición de jubilado, ni dirigida a los mayores. No obstante, la Junta de esta comunidad sí reconoce ciertos beneficios a este sector. En concreto, está la 'Tarjeta Dorada', para mayores de 65 años, que permite a los titulares pagar sólo la mitad del precio de los viajes en autobús con origen o destino esa región.

Igualmente, los ciudadanos de Castilla La Mancha con más de 65 años también pueden beneficiarse del programa 'Mayores Activos'. Permite disfrutar de turismo social tanto por su región como por las costas españolas.

El resto de Comunidades no incluyen una acreditación concreto para que los jubilados puedan beneficiarse de ciertas ventajas. No obstante, en muchas de ellas, o desde los distintos ayuntamientos, existe una tarifa especial para el transporte dirigida a esta población.