Tengo una casa con jardín y los árboles de mi vecino me molestan, ¿qué hago?

PREGUNTA

Vivo en un adosado y mi vecino debe pensar que tiene una finca, por lo que ha puesto árboles inmensos que ya casi no le caben en el patio / jardín. Desde mi punto de vista son un engorro porque me sombrean mi patio, me lo manchan de hojas (no poda mucho) y además están reventando el murete de separación. Por las buenas no hay forma de que quite los árboles y querría saber si puedo obligarle, porque ya está bien.