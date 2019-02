Casado destaca que el PP ha evitado una "tercera ruina" al provocar el adelanto

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este domingo que su partido ha evitado, tras la convocatoria de elecciones generales, la ruptura de España y que se arruinara el país por tercera vez al lograr que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tirara "la toalla". El líder del PP ha acudido en su segundo día de precampaña electoral a un acto del PP madrileño en la localidad de Torrelaguna, donde han sido presentados los 42 candidatos de la Sierra Norte de Madrid que concurrirán en las próximas elecciones municipales.

"Una vez m#as el PP ha evitado la ruptura de España: lo hicimos contra Ibarretxe, lo hicimos contra Puigdemont, y lo hemos logrado contra Torra (...). Y hemos logrado una vez más que no se arruine España por tercera vez", ha dicho Casado, que ha asegurado que el PSOE, en 1996, dejó arruinada a España con Felipe González; en 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero "y ahora pretendían hacerlo" con los Presupuestos" que fueron rechazados por el Congreso.

Según Casado, el 28 de abril hay que decidir si se apuesta "por la Constitución y la defensa de la ley, la unidad nacional, la igualdad de derechos y obligaciones o por el caos, la impunidad de los golpistas, por que los independentistas manden sobre el Gobierno de España, si queremos seguir viendo a un presidente del Gobierno negociando la destrucción de España para seguir un par de semanas más en el Falcon, en su palacio de La Moncloa y seguir destrozando España".

Casado se ha mostrado convencido de que al PP le irá muy bien en las elecciones a pesar de algunas encuestas, sobre las que ha dicho: "¿No es poca encuesta lo que vimos el otro día en Colón?", en referencia a la concentración que celebraron junto con Ciudadanos y Vox el pasado domingo en Madrid. Un partido que, ha recalcado, en seis meses han hecho que el Gobierno "tire la toalla" cuando Pedro Sánchez quería seguir gobernando, aunque no hubiera presupuesto. Pero, ha agregado, "le pillamos vendiendo España a quienes querían romperla" y "ha tenido que convocar elecciones".

Casado ha destacado también el compromiso del PP con el medioambiente, que es compatible, ha dicho, con el desarrollo económico del turismo rural; de la caza, que genera en España 6.000 millones de euros; de la actividad de la tauromaquia, que mueve 3.000 millones de euros al año, y con la pesca fluvial. "Los gustos de los ministros de Sánchez han acabado siendo la ley, porque si a una ministra no le gusta la caza, prohíbase, si no le gusta los toros, prohíbanse, si no le gusta la caza, la pesca, los motores de diésel, se prohíben: recuerdan a Maduro y a Chávez", ha recalcado, según informa Efe.

El presidente del PP ha recordado propuestas económicas como la eliminación de trabas burocráticas, en lo que ha denominado "la autopista administrativa" para que se pueda crear una empresa en España en apenas cinco horas como pasa en el Reino Unido, Francia, Estados Unidos o Francia. En el acto, la candidata del PP a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a Ciudadanos que desvele si pactaría con el PSOE tras las elecciones, al advertir de que en la formación de Albert Rivera "son naranjas por fuera y rojos por dentro".

A Vox se ha referido Ayuso de forma implícita cuando ha hecho alusión en su intervención al estado de las autonomías. "Cuando dicen que las autonomías no sirven para nada yo digo que lo que se desconoce se desprecia", ha comentado. Por su parte, el presidente del Senado y del PP de Madrid, Pío García-Escudero, ha reprochado al presidente del Gobierno que acuse a PP, Cs y Vox de utilizar el problema con Cataluña con fines electorales y "despreciar" a los miles que españoles que se manifestaron en la Plaza de Colón.