Los casos en que el banco obliga a sacar el dinero del cajero y no en ventanilla

El cajero es el lugar más común donde los españoles obtienen el dinero en efectivo, un bien que va desapareciendo poco a poco de su vida diaria. En este sentido, cada vez menos personas realizan operaciones en las ventanillas de los bancos. Incluso las mismas entidades bancarias invitan a sus clientes a usar las máquinas para la mayoría de sus operaciones en vez de asistir a las ventanillas. De hecho, han impuesto una serie de condiciones por las cuales sería obligatorio usar el cajero en vez de recibir atención dentro de las oficinas.

Antes de describir las situaciones que imponen el uso del cajero, cabe destacar que los fondos en los denominados "depósitos a la vista" deben ser puestos a disposición a sus titulares sin condición alguna. Se trata de un producto financiero que promete liquidez inmediata, es decir, para el cual no hace falta previo aviso para retirar el dinero depositado. Así, las entidades deben atender las órdenes de pago de sus titulares sin obstaculizar.

En todos los demás casos, hace falta remitirse al contrato de la cuenta, en donde pueden describirse situaciones por las cuales pueden negarse a realizar reintegros en ventanilla por tratarse de una cantidad inferior a un límite acordado. Si no apareciera esta limitación, la entidad no tiene derecho a no atender estas operaciones en la oficina.

En otro caso, si el banco decidiera implementar esta medida después de haber realizado el contrato, tiene la obligación de notificar a sus clientes su entrada en marcha de forma individual y al menos dos meses antes de su entrada en vigor. También debe poner a disposición e informar sobre todas la vías por las que presta los servicios que ofrece a los titulares de cuentas, así como de todas las restricciones de los mismos.