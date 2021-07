Casos en que pueden quitarte el subsidio para mayores si recibes una herencia

En el primer cuatrimestre de este año, la tasa de paro de la población senior se situó en el 12,70%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. El porcentaje aumenta eso sí, si hablamos de parados de larga duración, aquellos que llevan sin trabajo durante 360 días de forma ininterrumpida. De ahí, que sean muchos los que necesiten el subsidio para mayores de 52, tras haber agotado la prestación contributiva, y es que según los datos del SEPE, casi 380.000 cobran el subsidio por desempleo y el grupo de edad que concentra el mayor número de beneficiarios es el de aquellos que tienen más de 50 años.

Uno de los requisitos clave del subsidio para mayores de 52 años es el límite de las rentas de cualquier naturaleza que puede ingresar el solicitante. Actualmente, el máximo de dinero está fijado en el 75 % del salario mínimo interprofesional (SMI), de cuya cuantía queda excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Así, el interesado solo puede cobrar al mes 712,50 euros.

Ante este supuesto, la pregunta que se hace Mapfre es evidente: ¿qué ocurre entonces si el beneficiario del subsidio cobra una herencia? Si esto ocurriese, explica la aseguradora, lo primero que se debe hacer es "comunicar al SEPE la recepción de este ingreso". Será entonces cuando el organismo determine y estudie si se debe o no seguir cobrando la ayuda, de modo que dividirá la cuantía percibida de la herencia entre 12 meses.

En caso de que la división de como resultado una cantidad inferior a los 712,50 euros al mes, el beneficiario podrá seguir cobrando el subsidio para mayores, ya que, como mencionábamos anteriormente, no ha rebasado el límite máximo.

Por otro lado, si el resultado es una cantidad superior a esos 712,50 euros al mes, el SEPE lo primero que hará es suspender el cobro del subsidio durante el mes que declare esos ingresos. Añade Mapfre que en los siguientes meses se hará un recálculo para determinar si el interesado sigue manteniendo los requisitos para recibir la ayuda. "Para ello se tiene en cuenta el rendimiento mensual efectivo (rendimiento real) o el rendimiento mensual presunto (en caso de que se compre un bien con la herencia)", apunta. Así, en caso de rebasar el límite, se suspenderá la ayuda.

¿Y si no se comunica al SEPE?

Puede ocurrir que el interesado cobre la herencia, haga los cálculos y al ver que es inferior a 712,50 euros, no se informe al SEPE. En caso de no hacerlo, se considerará infracción grave, por lo que no solo implicaría perder el subsidio, sino también devolver todos los ingresos que se percibieron, tras haber cobrado la herencia.