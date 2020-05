Cataluña asume que no podrá recuperar 22 millones en ayudas públicas a Nissan

El Gobierno catalán asume que no podrá recuperar 22 millones en ayudas públicas concedidas a Nissan durante los últimos 15 años. En una rueda de prensa para analizar la decisión de Nissan de cerrar sus plantas catalanas, entre ellas la de la Zona Franca de Barcelona, la consellera de Empresa, Àngels Chacón, se ha referido a la polémica sobre las ayudas concedidas por la Administración catalana a la compañía y si es posible recuperar ahora esos fondos.

"La Administración, cuando concede estas ayudas a una empresa privada, siempre las condiciona a la creación de empleos y a unas inversiones. ¿Estas ayudas son recuperables o no? Si se demuestra que ha hecho la inversión y ha habido mantenimiento de empleo, estas ayudas no son retornables", ha concluido la consellera.

El Govern ha especificado este jueves que ha entregado ayudas públicas por valor de 25 millones de euros en los últimos 15 años a la multinacional japonesa, pero fuentes del departamento de Empresa aseguran a Efe que en este paquete de ayudas ya se incluyen los 3 millones de euros prometidos a Nissan si construía una nueva planta de pinturas en la Zona Franca.

De hecho, en octubre de 2019 el Govern aprobó esa subvención de 3 millones para la construcción de esa nueva planta de pinturas, pero estas fuentes matizan que el importe no se llegó a entregar, porque la planta no se hizo, por lo que el importe de las ayudas públicas no retornables asciende a 22 millones en el caso de la Generalitat.

Por otra parte, aunque el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, no ha dicho cuántos fondos adicionales recibirá el sector de la automoción finalmente a través de los presupuestos, sí ha recordado que ya estaba previsto destinar 13 millones a políticas industriales, una partida que ahora "irá más allá" una vez se cierre la ampliación del presupuesto de la Generalitat para 2020, ha dicho.