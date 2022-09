Cataluña se une a las CCAA que valoran deflactar el IRPF y presiona a Sánchez

El Gobierno se muestra contenido tras conocer que la Comunidad Valenciana del socialista Ximo Puig ajustará el IRPF a la inflación. Son días difíciles. La medida que el Ejecutivo ha estado rechazando durante los últimos seis meses, comienza a anunciarse a bombo y platillo por las diferentes esquinas del país. Ahora, Cataluña -una de las comunidades con mayor peso para el Gobierno- no descarta esta medida. "No podemos decir un 'no' tajante a ajustar el IRPF a la inflación. Estamos en una situación muy difícil y valoramos todas las medidas para lograr bajar esta inflación. Ahora mismo no está encima de la mesa, pero no sabemos qué puede pasar en un futuro cercano", sentencian fuentes del Ejecutivo catalán.

A esta posición se le une el resultado de la votación de hace poco menos de dos semanas en el Congreso. Allí, el grupo parlamentario de Esquerra Republicana se abstuvo sobre la proposición no de ley presentada por el PP para ajustar los tramos del IRPF a la inflación. Una iniciativa que fue apoyada por el PP, Vox, Ciudadanos, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria y Foro Asturias, pero que no salió adelante por el rechazo del PSOE, Unidas Podemos, EH-Bildu, Junts, la CUP, Más País-Equo, Teruel Existe, Compromís y el Partido Regionalista Cántabro.

En el contexto actual, la bajada del Impuesto sobre la Renta es una medida muy atractiva para el electorado. No obstante, y a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, Cataluña no tiene la presión por unos comicios inminentes en pocos meses. Las últimas fueron en 2021. Sin embargo, la relación entre las dos fuerzas políticas que integran el gobierno de coalición (ERC y Junts) no atraviesa hoy su mejor momento. Por lo que el fantasma electoral vuelve a sobrevolar.

No obstante, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, rechazó ayer durante el Debate de Política General (DPG) en el Parlament participar en una batalla fiscal por bajar impuestos entre el resto de territorios. Así, en los últimos días, diversas comunidades del PP han propuesto la supresión o la reducción del Impuesto de Patrimonio. "Cataluña no entrará en el juego de las rebajas fiscales populistas que sólo benefician al 1% de la población que más tiene". Además, insistió en cargar contra la "competencia desleal de quien baja impuestos a quien más tiene y lo compensa con los beneficios de ser capital de un Estado", y ha asegurado estar convencido de que en la Cámara catalana existe un consenso en este sentido en el ámbito fiscal.

La última vez que el Ejecutivo sufrió una 'revuelta' de un nivel de gobierno inferior ocurrió hace dos años. Así, en 2020, los municipios de diversos signos políticos se reagruparon para luchar contra el Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, por su prohibición a hacer uso de los ahorros locales. Una cantidad que estaba en torno a 15.000 millones de euros de remanentes que las pequeñas administraciones habían acumulado en sus cuentas bancarias durante los últimos años.

El ajuste de los tramos del IRPF al nuevo escenario de subida de precios está sobrepasando al Gobierno central. El Ejecutivo ha pasado en pocos días de rechazarlo de forma abierta y explícita a sugerirlo de forma implícita. Y la razón no es otra que la 'revuelta' de las Comunidades por apostar por esta medida. Hasta ahora, el Gobierno era reacio a aplicarla. Por un lado, supone una fuente de ingresos considerable para las arcas públicas y, por otro, ha sido la propuesta estrella del líder gallego, Alberto Nuñez Feijóo, desde que aterrizó en Génova. De hecho, y sin ir más lejos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apenas dedicó en su momento -según comentó el gallego- diez minutos para analizar el ajuste del impuesto.