CCOO y UGT rechazan firmar un pacto de rentas que sólo hable de los salarios.

Tras la reunión mantenida en la mesa de diálogo social para el plan de recuperación, transformación y resiliencia, presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los líderes sindicales han dejado claro que no firmarán un pacto de rentas que se limite a hablar solo de salarios y han reclamado respetar su autonomía para negociar este tema de forma bipartita, sólo con la patronal.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, se han mostrado este lunes en contra de firmar un pacto de rentas que sólo hable de salarios, considerando necesario que aborde también medidas que afecten a los precios, principalmente los energéticos, impuestos o dividendos empresariales. "Es el momento de distribuir los costes de lo que viene y los salarios no pueden ser los paganos de guerra", ha dejado claro Sordo, quien, sin embargo, ha añadido que no hay ninguna traslación -por parte del Gobierno- pidiendo que el pacto de rentas "sea de devaluación salarial".

España tiene un problema de fijación de precios energéticos, ha añadido Sordo, que ha pedido un esfuerzo para suspender el sistema marginalista en el mercado mayorista de la electricidad y que hace que se pague toda la energía al precio de la más cara, habitualmente el gas. Esto puede llevar a un "disparate inflacionista", ha añadido el secretario de CCOO, que ha reclamado seguir con medidas sociales para mitigar el impacto de los precios energéticos entre los más vulnerables.

Por su parte, Álvarez ha señalado que en la reunión se han empezado a visualizar cuáles pueden ser los elementos que conformen un pacto de rentas o ser objeto de acuerdos y, entre ellos, ha citado los precios de la energía o de la agricultura. Entre los elementos, ha añadido Álvarez, no han estado las pensiones.

Los sindica tos defienden la autonomía de la negociación colectiva

Ambos líderes sindicales han reclamado que los temas salariales se sigan abordando en el marco de la negociación que mantienen patronal y sindicatos y donde, ha insistido, deben tener un papel clave las cláusulas de salvaguarda, que permitan revisar al alza salarios si repunta la inflación. "Hay que mantener la autonomía del acuerdo de negociación colectiva (...) la guerra no puede tocar la hoja de ruta que nos habíamos marcado en negociación salarial", ha dejado claro el líder de UGT, que ha vuelto a hablar de un acuerdo a varios años donde se garantice el poder adquisitivo.

Así, Sordo ha abogado por cerrar con la patronal un V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) a dos o tres años con una subida salarial, pero con cláusulas de revisión para que al final del periodo los trabajadores no hayan perdido poder adquisitivo. No obstante, ha dicho que no está definido si el acuerdo podría incluir una subida salarial por año o si recogería un incremento al final del periodo, al igual que no ha concretado si la cláusula podría aplicar de manera anual o al concluir el plazo del pacto.