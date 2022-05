CEOE advierte que el Fondo UE no llega a las pymes y exige el apoyo de la banca

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha advertido de que, a excepción del 'kit digital', los fondos europeos 'Next Generation EU "no están llegando" a las pymes, por lo que ha reclamado que el sector financiero, trabajando con la Administración, pueda detectar los proyectos en los que pueden participar estas empresas y ponerse en contacto con ellas. "Son las sucursales las que conocen al cliente y pueden tener la información para decirles: ¿Por qué no hacemos esto o lo otro?", ha sugerido Garamendi este jueves durante la jornada 'Fondos europeos de recuperación: los principales proyectos, al detalle', organizado por elDiario.es, tras asegurar que los bancos juegan un papel fundamental para poder informar a las pymes sobre estos fondos.

Y es que Garamendi ha insistido en la necesidad de que esos fondos lleguen a las pequeñas y medianas empresas porque "España es un país de pymes", ha remarcado. En este sentido, ha vuelto a reclamar que las pymes tengan mayor capacidad de financiación, elevando del 30% actual al 50%. Además, el representante de los empresarios ha criticado que en ocasiones es "imposible" que las empresas puedan llegar a algunas convocatorias, ya que a veces tan solo se dan 10 días para su registro y se ha dado la circunstancia de que ese plazo se ha abierto en pleno agosto. No obstante, Garamendi espera que la experiencia permita que se pueda ir mejorando en esta dirección. "No creo que se haya hecho con mala fe, pero es una mala praxis", ha señalado.

El presidente de la patronal ha criticado que de los 19.000 millones que España recibió en 2021 se aplicaron tan solo 11.000 millones, lo que supone un desfase de 8.000 millones. "Cuando vemos los datos del Gobierno, se ve que a las empresas les ha llegado 1 de cada 4 euros", ha apuntado. La razón, según Garamendi, es que España es un país "diverso y articulado" en autonomías, que gestionan el 50% de los fondos. "Desde el punto de vista administrativo y de gestión hay un cuello de botella", ha alertado. Por ello, el presidente de la patronal ha planteado que, ante las diferentes realidades y necesidades de los diferentes territorios, las autonomías deben tener un mayor protagonismo para agilizar el despliegue de fondos.

Por otro lado, el presidente de la patronal ha destacado la importancia de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) debido a su naturaleza transformadora y transversal, que supone un cambio de paradigma para la economía y el país. Garamendi está "deseando" que el Gobierno anuncie un Perte "para la industria de la información", que no solo englobe al sector audiovisual, sino también al periodístico, con el objetivo de hacerlo "más independiente" y que cuente con plataformas y medios adaptados a los tiempos.

Ligar salarios a la productividad

De forma paralela, Garamendi ha defendido que su propuesta de indexar los salarios a la productividad y a la competitividad puede provocar que, cuando vayan las cosas bien, la subida de los salarios sea mayor que hacerlo conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). En la jornada 'Fondos europeos de recuperación: los principales proyectos, al detalle', organizado por 'elDiario.es', Garamendi ha defendido que desde la patronal no se haya planteado una cifra concreta sobre la subida salarial en convenio porque "depende de los sectores". "Hay sectores o empresas que pueden ir bien y otros no van bien, lo que significa que homogeneizar una cifra, a unos les puede parecer muy poco y a otros, excesivo", ha explicado.

Pese a la ruptura entre patronal y sindicatos en las negociaciones sobre el Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC), el presidente de la patronal ha asegurado que el diálogo social sigue fluyendo y hay muchas más mesas abiertas. "Esperemos que la inflación baje y ojalá nos podamos sentar más adelante", confía Garamendi. El presidente de la patronal ha recordado que hay 4.500 mesas abiertas de negociación colectiva en España, "que fluyen y llevan años", insistiendo en que el AENC es "una recomendación". Además, ha puesto en valor la multitud de acuerdos que han alcanzado en el marco del diálogo social en estos dos años y medio, como el de la ley rider, el del teletrabajo o la reforma laboral.

No obstante, en esta ocasión Garamendi ha admitido que ha sido difícil llegar a conclusiones "porque la situación es complicada", aunque espera que sea transitoria. En este contexto, la recomendación de los especialistas a los empresarios es que debe haber una moderación salarial, sobre todo para que no se produzca un efecto de segunda ronda de la inflación que la hiciera estructural. Frente a esto, Garamendi entiende que los sindicatos no quieran perder "espacio" ante el alza de la inflación. "Respeto profundamente su planteamiento y es más: están para eso", ha afirmado el presidente de la CEOE. Ante las advertencias de los sindicatos de un incremento de conflictividad por esta cuestión, Garamendi ha señalado que es legítimo que hagan sus planteamientos y reivindicaciones, aunque ha admitido que la palabra 'conflicto' empieza a no gustarle. Pero en caso de que lo haya, el representante de la patronal espera que sea "en paz" y ha pedido "responsabilidad".