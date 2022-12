La CEOE maniobra para paliar los costes que asumirán las empresas con becarios

La CEOE vuelve a las mesas de diálogo social con exigencias. Una vez cerrado el proceso electoral con la reelección de Antonio Garamendi como presidente, la patronal retoma la negociación del Estatuto del Becario y reclama cambios en el texto que el Ministerio de Trabajo cerró en octubre con el apoyo de los sindicatos CCOO y UGT. Según revelan a La Información fuentes conocedoras de las conversaciones mantenidas en la reunión celebrada este lunes, las modificaciones que demandan los empresarios van dirigidas a amortiguar los costes que, con la nueva regulación, tendrán que asumir en sus gastos de personal por los estudiantes becarios.

La patronal ya consiguió arrancar a los negociadores de Yolanda Díaz -y a los responsables de la Seguridad Social- importantes bonificaciones en las cotizaciones sociales que serán obligatorias para los estudiantes en prácticas tras la aprobación del Estatuto. En concreto, en la antesala de la ruptura de las negociaciones que se produjo en las semanas previas a la celebración de las elecciones en la CEOE, los empresarios lograron que el Ministerio ofreciera descuentos de hasta el 95% en las cuotas. Es decir, que el Estado costee la práctica totalidad del gasto en las cotizaciones de los becarios para paliar el impacto en las cuotas empresariales por contingencias comunes.

Pues bien, ahora los empresarios han puesto el foco en la compensación de gastos. Hay que recordar que el borrador que pactó Trabajo con CCOO y UGT contempla "una cuantía mínima suficiente para compensar todos aquellos en los que la persona en formación práctica en la empresa incurra como consecuencia de esta, tales como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención", aunque la empresa no estará obligada a abonar dichos gastos si existen otras becas o ayudas que los cubran. Una redacción que no convence a la CEOE, tal y como trasladaron los negociadores en la reunión de este lunes, en la que exigieron al Ministerio que incluya algunas excepciones.

En concreto, según fuentes de las negociaciones, la patronal ha pedido que se introduzcan excepciones en el apartado de la compensación de gastos para incorporar determinados supuestos, por ejemplo, el caso de las prácticas en el extranjero. Aunque estas situaciones no son generalizadas, ya que las prácticas suelen realizarse en el país, y, por tanto, la obligación de compensar los gastos de estos estudiantes no tendrá un gran impacto, el equipo negociador de la CEOE ha planteado al Ministerio la necesidad de que se delimite el ámbito de aplicación y se tengan en cuenta particularidades como las que se dan en las becas del ICEX o los problemas que derivan de convenios de universidades con prácticas fuera del Erasmus. Si bien fuentes de la patronal consultadas por este medio matizan que no se trata tanto de reducir costes como de definir el ámbito de aplicación de la norma para evitar conflictos con la legislación del país de destino.

Las extracurriculares, en el foco

El mayor escollo, en cualquier caso, no estaría tanto en la compensación de gastos como en la eliminación de las prácticas extracurriculares, que son aquellas que no son obligatorias para obtener el título. Díaz acordó con los sindicatos su supresión a partir del año 2025 por considerar que este tipo de prácticas son un foco de fraude a la Seguridad Social al camuflar relaciones laborales. Pero los empresarios demandan que se mantengan y han pedido al Ministerio que sea más flexible en este punto y valore otras opciones alternativas a la eliminación total de estas prácticas, como intensificar el control por la vía de las cotizaciones, ya que con la nueva normativa todos los estudiantes becarios van a tener que cotizar a la Seguridad Social, independientemente de que las prácticas sean remuneradas o no.

"Compartimos con Gobierno y sindicatos la necesidad de regular la figura del becario con el objetivo de otorgarle mayores garantías, en la lógica de que los periodos de formación no pueden, en ningún caso, sustituir puestos de trabajo. Pero discrepamos en asuntos como la exclusión de las prácticas académicas externas o cuestiones que pueden introducir mayor inseguridad jurídica como el texto relativo a la presunción de laboralidad o el referido a las prácticas habilitantes para el ejercicio de una profesión", trasladaron este lunes desde la organización empresarial al término de la reunión.

Fuentes de la CEOE aseguraron que "el Ministerio se ha comprometido a presentar una nueva propuesta para tratar de acercar posiciones y superar algunos de los puntos de desencuentro" y que, por tanto, seguirían en la mesa de negociación "a la espera del nuevo texto". El problema es que Yolanda Díaz se comprometió con los sindicatos a incluir en el nuevo Estatuto del Becario una serie de cuestiones, como la eliminación de las prácticas extracurriculares, y tanto CCOO como UGT validaron el preacuerdo en sus respectivas ejecutivas. Pero en ese momento la vicepresidenta vislumbraba un acuerdo solo con los sindicatos y ahora estaría dispuesta a hacer cesiones a la patronal para que la reforma nazca con mayor consenso.

Desde el flanco sindical, fuentes involucradas en las negociaciones confirman que el Ministerio va a incorporar algunas modificaciones en el borrador del Estatuto del Becario para intentar atraer a la CEOE al pacto, toda vez que los empresarios han manifestado "voluntad de acuerdo". "Para ello habría que cambiar alguna cosa, pero depende de qué", avanzan desde CCOO. "En base al debate, el Ministerio ha quedado en plantear alguna modificación al texto actual, incluida alguna propuesta más flexible a lo recogido sobre prácticas extracurriculares, que en el fondo es donde está el problema. Nosotros no nos hemos posicionado, en la medida que tenemos aceptado el texto actual y si se va a producir algún cambio no puede ser un cambio importante, pero hasta que no veamos concretada y por escrito la propuesta no podemos opinar", apuntan fuentes del sindicato.