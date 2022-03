CEOE se distancia de Sánchez y amenaza con boicotear su "gran pacto de rentas"

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) rompe la tregua con Pedro Sánchez. La inacción del Gobierno frente a la crisis económica y social derivada de la escalada de los precios energéticos ha hecho estallar a la patronal. Los empresarios se habían mostrado hasta ahora dispuestos a arrimar el hombro para buscar soluciones a una situación que consideran de extrema gravedad, pero ante la pasividad del Ejecutivo se plantan e incluso amagan con boicotear el gran pacto de rentas que busca Sánchez en el marco del plan nacional de respuesta al impacto socioeconómico de la guerra en Ucrania. "El distanciamiento es total", aseguran fuentes de la organización empresarial a La Información.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dado un giro de 180 grados tras una fuerte presión interna que se materializó en una tensa Junta Directiva este miércoles. Fuentes presentes en el cónclave empresarial revelan que el duro comunicado emitido por la patronal al término de la reunión fue fruto de las quejas expresadas desde varias organizaciones territoriales y sectoriales por la inacción del Gobierno y por la ausencia de una respuesta contundente por parte de la dirección de la CEOE. Algunas voces pidieron más contundencia a Garamendi en su posicionamiento con la línea seguida hasta ahora por Sánchez. En definitiva, un distanciamiento claro de la posición del líder del Ejecutivo respecto a esta crisis.

Dicho y hecho. Pasadas las dos de la tarde de este miércoles la patronal remitía un contundente comunicado contra la gestión de la crisis por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Bajo los sellos de CEOE y Cepyme, los empresarios exigen al Ejecutivo que concrete "con la máxima urgencia las medidas que prevé adoptar para poner freno a la elevación de costes energéticos y a la espiral inflacionista; así como al bloqueo de las carreteras, que está ocasionando ya desabastecimientos a la población y paralizando la actividad económica, y que, como resultado, amenaza con una gran crisis económica y social". Duras palabras de la organización pilotada por Garamendi tras una tensa Junta Directiva en la que los sectores más afectados por la crisis expresaron el calvario que están padeciendo.

En el comunicado, las patronales exigen al Gobierno acciones "rápidas, concretas y efectivas". Para empezar, respecto al paquete de medidas acordado con el sector del transporte, demandan al Ejecutivo una mayor concreción sobre cómo se implementará. En concreto, instan "de forma taxativa" a que este mismo jueves, en la cuarta reunión que tiene lugar con el Ministerio que pilota Raquel Sánchez, "se detallen de una vez, entre otras, las cuestiones relativas a las ayudas directas en céntimos/litro al combustible, en línea con otros países de la UE, para que el transporte pueda operar con normalidad". "No es una cuestión aplazable por más tiempo", zanjan las organizaciones empresariales.

Los empresarios se quejan de que, frente a la inacción del Gobierno español, los países vecinos como Francia, Italia o Portugal ya han desplegado planes anticrisis precisos, con una fecha de puesta en marcha prevista. "Es difícil de comprender, como hemos reiterado en los últimos días, que no se haya actuado con mayor contundencia y rapidez frente a los bloqueos de los suministros y en favor de aquellos que no pueden mantener su actividad por ello", recalca el comunicado. Ese "como hemos reiterado en los últimos días" no es casual, pues, frente a las críticas internas, Garamendi busca marcar un perfil propio y defiende que se ha venido pronunciando con suficiente contundencia contra la gestión gubernamental de la crisis.

Acto seguido, la organización empresarial denuncia que "ya son mayoría los sectores empresariales de este país que están en una situación insostenible". Y ejemplifica que "la industria está empezando a parar sus hornos, con la pérdida irreparable que esto supone para la economía española; el campo y la pesca y todo el sector agroalimentario viven una auténtica pesadilla; el comercio ya está sufriendo un desabastecimiento alarmante, y así en innumerables sectores empresariales". "En esta situación, el clamor de las empresas y de la sociedad amenaza con desbordarse ante la inacción política", advierten los empresarios representados por la CEOE en referencia a la escalada de tensión que se vive en las calles de todo el país.

La CEOE destaca en su comunicado que todas las empresas, en especial la pequeña y mediana empresa y los autónomos, están "en una situación de máxima preocupación porque al grave momento actual se suma el desgaste de estos dos últimos años". "La realidad de la pyme y de los autónomos para aguantar esta situación es el sobrendeudamiento acumulado, una mayor morosidad y una liquidez mermada, debido todo ello a la menor actividad de estos meses de pandemia, que además se ha visto compensada con menos ayudas directas que otros países de nuestro entorno", cuestionan en referencia a la respuesta del Gobierno a la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19 en lo que se refiere a las ayudas al tejido empresarial.

Para concluir, los empresarios apelan a su "sentido de estado" e inciden en la llamada al Gobierno "para que acelere y clarifique las necesarias acciones encaminadas a reconducir esta situación de nuevo hacia la recuperación y a dar confianza y seguridad para poder trabajar entre todos mirando al futuro". Unas palabras que, según fuentes de la CEOE, suponen un ultimátum al Ejecutivo de Sánchez. "El distanciamiento es total", insisten. Miembros de la Junta Directiva de la patronal aseguran que las quejas generalizadas a la pasividad y fala de iniciativa y acierto del Gobierno en la respuesta a la crisis suponen un punto de inflexión en la relación con Moncloa y avisan de que, si el Ejecutivo no rectifica esta actitud, está en riesgo el pacto de rentas. "Que nos dejen negociar el AENC con los sindicatos y se dediquen a gobernar, que no intenten capitalizar los acuerdos de los agentes sociales por hacerse la foto", zanjan desde la cúpula de CEOE.