CEOE remarca que indexar los salarios con la inflación "nos haría más pobres". 

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que indexar los salarios a la inflación afectaría a la riqueza de los ciudadanos y a la economía española: "Nos haría más pobres y menos competitivos". Lo ha dicho tras romper la mesa de negociación con UGT y CCOO para alcanzar un acuerdo en materia salarial tras no lograr acercar posturas en las cláusulas de revisión anual en los sueldos, como pedían los sindicatos para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al encarecimiento de la cesta de la compra y que la CEOE rechaza de plano porque estas medidas terminan por provocar una espiral inflacionista, como advierte el Banco de España.

En la sesión 'Diálogos Empresa' de la XXXVII Reunió Cercle d'Economia, que tiene lugar del miércoles al viernes en el Hotel W Barcelona, junto con el presiente de KPMG, Juanjo Cano; el consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, y el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, Garamendi ha reconocido que "la realidad es la que es y algo que no nos gusta es la crispación, no nos gustan las medidas inmediatas", ha apuntado, y ha llamado a la unidad para alcanzar acuerdos en España.

Tal y como ha informado este medio, las partes han dado por cerrada la mesa de negociación para este año. Pese a ello, fuentes de UGT reconocen que si bien la negociación está rota en materia salarial, recuerdan que existen otros temas relacionados con la negociación colectiva que podrían retomarse más adelante. E incluso afirman que la propia negociación salarial podría volver a abordarse en los próximos meses. Y la CEOE también está en ese mood, ya que fuentes de la organización empresarial no descartan volver a sentarse con los sindicatos más adelante, cuando la inflación se sitúe en niveles más contenidos y permita un mayor acercamiento de posturas.

"Los sindicatos y organizaciones empresariales negociadoras del V AENC dan por cerrado el proceso de negociación para este año", ha anunciado CCOO este jueves después de la reunión para analizar las últimas propuestas intercambiadas entre las organizaciones empresariales y sindicales en materia salarial. "Para CCOO, teniendo en cuenta el crecimiento de la inflación, la inestabilidad e incertidumbre de los precios, la cláusula de revisión salarial es fundamental, como única garantía de mantenimiento del poder de compra de los salarios", han explicado desde el sindicato, que acusa a las organizaciones empresariales de mantener su postura de no contemplar en un acuerdo general dicha cláusula de revisión.

En el mismo foro, Reynés ha lamentado en este sentido que los partidos políticos trasladan a las empresas responsabilidades que no les competen. Sobre la negociación con los sindicatos, ha explicado que a veces se llegan a acuerdos y otras, no, pero "eso no significa ruptura", y ha recordado que hay mesas de negociación abiertas con los sindicatos. Por otro lado, ha subrayado la importancia de la industria en la economía y la necesidad de alcanzar el 20% de PIB industrial para impulsarla y reducir el paro estructural y juvenil. En este sentido, ha pedido reforzar la Formación Profesional y preparar a la población para la digitalización con una mayor educación en estos ámbitos.